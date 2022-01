Počinje Šampionat Evrope za rukometaše, Srbija na startu sa Ukrajinom

Šampionat Evrope za rukometaše počinje danas u Slovačkoj i Mađarskoj, a Srbija će od 18 sati, na startu C grupe u Segedinu, igrati protiv Ukrajine.

Dva dana kasnije sledi duel sa Hrvatskom, a potom protiv Francuske 17. januara.

Dve najbolje selekcije izboriće plasman u drugu fazu.

"Ukrajina je promenila trenera, promenila je mnogo igrača, sastav je potpuno drugačiji. Gledamo utakmice koje su igrali u prethodnim kvalifikacijama, pratimo igre rukometaša koji su u sastavu i na ovom takmičenju kako bismo imali više informacija, ali jasno je da sa novim trenerom mogu promeniti kompletno sistem i moramo biti spremni na sve. U svakom slučaju moramo se skoncentrisati na sebe i truditi se da postavimo igru u odbrani i napadu i zatim tokom meča truditi se da prikupljamo dodatne informacija", poručio je selektor Srbije Toni Ðerona.

Reprezentativac Srbije Mijalo Marsenić istakao je da ekipa ima sistem koji je doveo do dobrih rezultata tokom prošle godine i neće odstupati od toga.

"Ko god da je tu i ko god da nedostaje, mi ne odustajemo od našeg sistema koji je davao rezultata. Treba da se držimo toga, da gledamo prvo sebe, pa protivnika, da je to najbitnije u ovom trenutku, da igramo našu igru, da igramo u odbrani kao što smo igrali do sada i nadam se da će to biti dobro", rekao je Marsenić.