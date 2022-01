OBRT: Oglasili se Španci, nisu tražili istragu protiv Novaka!

Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova se oglasilo i negiralo sva medijska pisanja o potencijalnoj istrazi ulaska Đokovića u tu zemlju.

- Vest je lažna. Niti je Vlada to naredila, niti postoji policijska istraga protiv sportiste - navedeno je u saopštenju portparola ministarstva unutrašnjih poslova Španije.

Spain is not investigating whether tennis star Novak Djokovic broke coronavirus rules by entering the country while unvaccinated last month, its interior ministry said.



https://t.co/w6WpvaS8QF