ŽESTOKO ODBRUSILA ĐOKOVIĆU! Nekadašnji prvi reket sveta poslala JASNU poruku Novaku

Nekada prvi reket sveta Martina Navratilova pozvala je Novaka Đokovića da prizna grešku, spakuje svoje stvari i napusti Australiju!

Ona se sa svojim stavom pridružila Stefanosu Cicipasu, koji je takođe "opleo" po Noletu.

- To možda nije nešto što on želi da uradi, ali brojke su zapanjujuće u korist toga da bi trebalo da se vakciniše. Da se svi rešimo ove užasne kovid infekcije, koja muči ceo svet. Zato, progutaj sve to za dobro, zbog svog tima, i svih ljudi. Ovo se dešava u Australiji, gde su imali najveće zaključavanje. Melburn je bio najveći grad pod ključem. Ja želim da pričam o tenisu, ne samo o ovome. Australijanci su u ovome već godinu i po - rekla je Navratilova, koja je uverena u Novakovu grešku, kao i činjenicu da bi bio jedini nevakcinisai teniser u Melburnu.