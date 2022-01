Pre odlaska u Kinu, Nevena je boravila na Kopaoniku, gde je uživala, ali i pripremala se za sve ono što je očekuje u narednom periodu. Nevena se pre izvesnog perioda suočila sa teškim zdravstvenim problemima, s obzirom na to da su joj ostale posledice nakon zaraze koronavirusom.

Danas, kaže, da su te posledice iza nje, kao i da se nada da će u februaru zablistati na njenim četvrtim Zimskim Olimpijskim igrama.

Zbog situacije sa koronavirusom, prilično su komplikovana pravila na ovom takmičenju. Nevena će morati nekoliko puta da se testira pre odlaska, a kako kaže, u Kini neće moći puno da se kreće. Govori i da je to ne dotiče, već da u ovu zemlju ide kako bi uživala.

Nevena je imala priliku da vidi kako izgledaju staze koje je očekuju na Zimskim Olimpijskim igrama u Kini, kaže da ranije nije skijala na njima, kao i da će dati svoj maksimum. Skija već 25 godina, za sebe kaže da je ostvarena, ali i da bi volela da na ZOI uđe u TOP 10.

IKONA BOGORODICE KAO AMAJLIJA!

Kao i svi sportisti, tako i Nevena ima svoju amajliju, a to je ikona Bogorodice. Kaže kako je razimišljala gde će da je stavi tokom učešća na Zimskim Olimpijskim igrama, a to će najverovatnije biti takmičarsko odelo. "Nosim! Trenutno nosim malu ikonicu Bogorodice u jakni, onu malu. Razmišljala sam gde ću da je stavim. Verovatno u takmičarsko odelo, imala sam momenat da je stavim u čarapu. Sad je nosim do srca" - rekla je Nevena.