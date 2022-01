OPA! NOVAKA PODRŽALA SVETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA! Ovome se niko nije nadao: Vakcinacija je krajnja opcija!

Nema kraja napadima na Novaka Đokovića usled njegove dramatične situacije u Australiji. U četvrtak je zbog njega odlagan skandalozan žreb, da bi se pojavile informacije da tamošnje vlasti planiraju da u petak ukinu vizu srpskom teniseruiako su pojedini takav scenario pogrešno najavljivali za četvrtak.

Martina Navratilova je kritikujući Novaka vređala i srpske navijače, dok se ispostavilo da su mediji lagali o Novaku i vešću da Španija protiv njega vodi istragu. Ipak, iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) stali su na stranu Đokovića!

Mnogi ovo nisu očekivali, ali SZO se oglasila povodom slučaja Đokovića, koji je čitavu planetu naterao da govori o temi obavezne vakcinacije.

SZO ističe da vakcinacioni status osobe ne bi trebalo da bude uslov za ulazak u bilo koju zemlju! Oni kažu da bi države trebalo da rigoroznije reaguju isključivo ako je odziv u toku ozbiljne epidemije - loš.

"Vakcinacijski status ne bi trebalo da bude iskorišćen kao argument da se ljudima zabranjuju međunarodna putovanja i vlade svih država mogu da narede obaveznu vakcinaciju samo kao krajnju soluciju", stoji u saopštenju SZO, preneo je "Sidnej Morning Herald".

I dok Australija insistira da Đoković mora da bude vakcinisan da bi ušao u njihovu zemlju, SZO napominje da postoje samo određeni slučajevi kada obavezna vakcinacija treba da bude uvedena.

"Postoje okolnosti u kojima Svetska zdravstvena organizacija podržava obaveznu vakcinaciju, ali opet, ona je podvrgnuta osnovnom principu da najbolji način za ljude da se vakcinišu jeste edukovati ih, voditi dijaloge i obratiti se ljudima uz iskrenu brigu. Oduvek tražimo da te stavke budu jasne, eksplicitne i vremenski ograničene. Vlade nastavljaju da objašnjavaju ljudima zašto rade određene stvari i pokušavaju da ih ubede u benefite vakcinacije", rekao je generalni direktor programa za hitne zdravstvene situacije SZO dr Majk Rajan.

