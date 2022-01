NOVAKU ODBIJENA VIZA! Sudija Keli predložio KARTKU ZABRANU DEPORTACIJE! Obraća se Novakov advokat (UŽIVO)

Šokantne vesti iz Australije - ministar za emigraciju Aleks Houk doneo je odluku o deportaciji Novaka Đokovića iz zemlje! Ova odluka nesumnjivo spada u jedan od najvećih sportskih skandala u 21. veku.

Najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću odbijena je viza!

11.10 - SADA SE OBRAĆA NOVAKOV ADVOKAT

Novakov advokat Nik Vud zatražio je iste zahteve kao u prethodnom postupku - da se ukine odluka u oduzimanju vize i da se pusti na slobodu. Takođe, rekao je da žele da podnesu prijavu do večeras u 22.15 po lakolanom vremenu.

Nik Vud je takođe izražio zabrinutost zbog "malo vremena" koje Novak ima do početka Australijan opena i da bi eventualno odlaganje suđenja predstavljalo "oduzimanje" dragocenog vremena.

Vud je sugerisao sudiji Keliju da dozvoli Novaku da u toku sutrašnjeg dana bude sa svojim pravnim timom kako bi zajedno učestvovali na slučaju. Noletov zastupnik smatra da bi bilo apsurdno da večeras prespava u svom iznajmljenom smeštaju, a da se sutradan dogodi nešto drugačije.

Đokovićev advokat je zatražio da saslušanje ne traje više od 60 minuta, da se svi zahtevi podnesu sutra rano ujutro, kao i da se suđenje završi od 22 časa po lokalnom vremenu (12 časova po srenjoevropskom). Vud je takođe rekao da se nalaze u cajtnotu zbog ministra Aleksa Hoka koji je odugovlačio sa odlukom, ali i skrenuo pažnju da su australijski mediji izveštavali da je ministar dugo donosio odluku zbog "komplikovane dokumentacije koju su dostavili Novakovi advokati".

11.05 - SUDIJA KELI PREDLOŽIO "KRATKU ZABRANU DEPORTACIJE"!

Sudija Keli je u svom obraćanju spomenuo da bi ovaj slučaj mogao da prosledi Federalnom sudu Australije, ali prema njegovim rečima ne bi bilo fer da slučaj u "ovo doba dana" rešava "dežurni sudija". Takođe, predložio je i "kratku zabranu deportacije" do subote u 16 časova (po lokalnom vremenu, tj 4 sata ujutro po srenjoevropskom), osim ukoliko ne postoji neki drugi uzrok zbog kojeg bi Novak bio momentalno deportovan.

10.53 - SASLUŠANJE JE POČELO

10.42 - SUĐENJE SAMO ŠTO NIJE POČELO

Pratite direktan prenos:

10.31 - OČEKUJE SE OBRAĆANJE SUDIJE KELIJA

Kako prenose novinari koji prate situaciju oko Novaka u Melburnu, sudija Keli bi u ovom obraćanju trebalo da saopšti uputstva za predsetojeće suđenje

New:



After his visa was canceled again, Novak Djokovic’s case will be back in front of Judge Anthony Kelly in 20 minutes at this link.https://t.co/pBiLkjtb9b — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 14. јануар 2022.

10.28 - NOVAK I DALJE U ŽREBU

Đokoviću je danas drugi put ukinuta australijska viza, ali uprkos tome on se i dalje nalazi u žrebu Australijan opena.

10.13 - ČEKAJU SE NOVAKOVI ADVOKATI...

Pravni tim najboljeg tenisera sveta još uvek nije izašao u javnost posle odluke ministra Aleksa Hoka da se Novaku ukida viza. Očekuje se da će biti uložena žalba i pretpostavlja se da će zatražiti ekspresno suđenje, kako bi sud presudu doneo do nedelje. Veliki broj novinara i TV ekipa nalazi se ispred kancelarije Noletovih advokata, gde čeka odluku.

10.04 - OGLASIO SE SKOT MORISON

Premijer Australije pozdravio je ukidanje vize Novaku Đokoviću, a njegovu besramnu izjavu pročitajte na OVOM LINKU

09:22 - ĐOKOVIĆ NE IDE U PRITVOR! Za sutra zakazan "intervju" sa imigracionim vlastima. Pročitate više na OVOM LINKU.

08.54 - NOVAKOVI ADVOKATI JOŠ RAZMATRAJU SVOJE PRAVNE MOGUĆNOSTI

Dokumenti o otkazivanju vize su im uručeni istog trenutka kada se ministar Aleks Hok oglasio saopštenjem. Ako ulože žalbu zatražiće "pojednostavljeno suđenje" kako bi se suđenje završilo do nedelje.

Djokovic's lawyers are still considering their legal options



They were served documents at 6.03pm, after Hawke's decision



If they appeal, they want a streamlined trial with condensed time for written submissions and verbal evidence



They want trial completed by Sunday @theage https://t.co/Q8IUDnMhLG — Paul Sakkal (@paulsakkal) 14. јануар 2022.

08:39 - NOVAKA VRAĆAJU U MIGRANTSKI HOTEL

08.32 - PRED NOVAKOM SU SADA TRI SCENARIJA! VIŠE O TOME PROČITAJTE NA OVOM LINKU

08.19 - NOVAKOVI ADVOKATI SPREMAJU ŽALBU?!

Iz tabora Novaka Đokovića se još uvek niko nije oglasio posle donošenja ove skandalozne odluke, a australijski novinari koji prate ovaj slučaj veruju da će uskoro advokati najboljeg tenisera sveta uložiti žalbu na ovu odluku

07.57 - MINISTAR ZA MIGRACIJE ALEKS HOK OTKAZAO JE VIZU NOVAKU ĐOKOVIĆU!

Kako prenose australijski novinari koji pomno prate ovaj slučaj, viza je odbijena "u interesu zdravlja i javnog interesa".

Ministar za migracije Aleks Hok posle višednevnog razmatranja odlučio da je na poništi odluku suda i ne dozvoli najboljem teniseru sveta nastup na Australijan openu!

#BREAKING Immigration Minister Alex Hawke has cancelled Novak Djokovic’s visa “on health and good order grounds, on the basis that it was in the public interest to do so”. — Karen Sweeney (@karenlsweeney) 14. јануар 2022.

"Iskoristio sam svoje ovlašćenje Zakona o imigracijama da poništim vizu koju je Novak Đoković imao. Iz razloga zdravlja i dobrog reda, sve u javnom interesu. Ova odluka je usledila nakon naloga Saveznog i okružnog suda da, od 10. januara, kojim je poništena prethodna odluka o ukidanju vize. Prilikom ove odluke pažnjivo sam razmotrio sve informacije od ministarstva unutrašnjih poslova, australijske granične snage. Morisonova vlada je čvrsto posvećena zaštiti granica Austalije, posebno u doba pandemije", objasnio je Hok.

Kako se to desilo?

U australijskom zakonu postoji član po kojem osoba može biti deportovana po osnovu "karaktera". U prevodu, to znači da, ukoliko australijske vlasti, u ovom slučaju ministar za emigraciju Aleks Houk, procene da se "osoba ponašala neodgovorno", bez obzira što to nije bilo na teritoriji njihove države, imaju pravo da mu ukinu vizu i deportuju ga iz zemlje.

To se nažalost i dogodilo, a po svemu sudeći, kap koja je prelila čašu bila je Novakovo jutrošnje saopštenje na Instagramu, u kojem je priznao da je na otišao na zakazani intervju sa francuskim "L'Ekipom" znajući da je zaražen kovidom-19.

Nakon poruke koju je ostavio na Instagramu, a koju možete pročitati u našem odvojenom tekstu, vlada Australije dobila je novu "municiju" za napad na srpskog tenisera i deportaciju iz zemlje.

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled for a second time by the Australian government



Immigration Minister Alex Hawke: "[Cancelled] on health and good order grounds, on the basis that it was in the public interest to do so."



Appeal v likelyhttps://t.co/N6Ryn9nBsM — Paul Sakkal (@paulsakkal) 14. јануар 2022.

Šta je pravi razlog?

Razlog je, pre svega - političke prirode. Ostanak nevakcinisanog Novaka Đokovića u Melburnu i njegov nastup na grend slemu bio je, pre svega, katastrofalan PR za australijske političare na vlasti, jer njihovi građani i birači već dve godine žive pod jednim od najstrožih antikovid mera na svetu.

Uprkos tome što je više od 80% stanovništva revakcinisano, Australija je ostrvo, izolovano od ostalih teritorija, pa stoga svaki novi posetilac ove države prolazi kroz daleko strožu kontrolu.

Druga stvar je da treba da razumemo kako funkcioniše svest prosečnog Australijanca. To su ljudi navikli da poštuju uređeni društveno-politički sistem i po tim pravilima funkcionišu čitavog života.

Kada milionima Australijanaca, koji već dve godine žive u uslovima ograničene slobode uprkos tome što su se vakcinisali, saopštite vest da će nevakcinisani teniser, pa makar to bio i najbolji igrač svih vremena i devetostruki šampion Australijan opena, dobiti posebnu dozvolu da igra u njihovoj zemlji, i to posle suđenja u kojem je praktično "pobedio Australiju", to u ljudima izaziva posebnu reakciju.

Dodajte tome i izbore koji dolaze za tri meseca, i slika će biti još kompletnija.

Jednostavno, australijske vlasti nisu smele da dozvole sebi takvo političko samoubistvo.

Sve je izgledalo obećavajuće, a onda... hladan tuš

Koliko u ponedeljak ujutru Novak Đoković je bio pobednik. Sudija Entoni Keli objavio je da srpski teniser ima pravo da ostane u Australiji jer je došlo do sporazuma između pravnih timova Đokovića i vlade Australije. Samo 48 sati kasnije, svetski broj 1 našao se na možda i najvećem udaru od početka cele sage oko Australijan opena, do te mere da su australijske vlasti ponovo pokrenule priču o deportaciji, i na kraju je, nažalost, sprovele u delo.

