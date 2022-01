Najnovija vest: ĐOKOVIĆ NE IDE U PRITVOR! Za sutra zakazan razgovor sa imigracionim vlastima

Novak Đoković pozvan je od imigracionih vlasti australije da dođe u subotu po australijskom vremenu na intervju.

Do tada neće biti ponovo zadržavan pritvoru ili kojekakvim "hotelima".

Kako piše Pol Sakal iz Ejdža, trenutno su u toku pregovori Đokovićevog advokatskog tima sa predstavnicima vlade Australije.

Djokovic been asked to present himself for an interview with immigration officials tomorrow



Govt currently talking with his lawyers



He will be staying out of detention until the interview and pending any legal action