SKOT MORISON POZDRAVIO UKIDANJE VIZE ĐOKOVIĆU: Reči premijera Australije će vas RAZBESNETI!

Najboljem svetskom teniseru Novaku Đokoviću poništena je viza za Australiju na osnovu odluke ministra za imigracije Aleksa Houka.

U saopštenju objasnio je da je Đokoviću viza otkazana zbog "javnog interesa i zdravstvene situacije" u Australiji, dok se potom oglasio i njegov nadređeni - premijer Australije Skot Morison.

Čovek koga kolege političari optužuju da sve radi isključivo iz političkih interesa konačno je progovorio o srpskom asu posle nekoliko dana.

- Obavešten sam da je nakon pažljivog razmatranja odlučeno da se gospodinu Đokoviću poništi viza zbog medicinskih i drugih osnova, odnosno zbog javnog interesa. Ova pandemija je bila veoma teška za svakog građanina Australije, ali smo držeći se zajedno uspeli da spasimo živote. Zajedno smo uspeli da dođemo do toga da imamo jaku ekonomiju, visok broj vakcinisanih i mali broj preminulih od korona virusa, napisao je Morison u saopštenju.

PM Scott Morrison took pains to mention “sacrifices” Aussies made during pandemic.



That sentiment was always going to be a huge hurdle for Djokovic to overcome in winning over hearts, minds…and visas.



Craig Tiley and Djokovic *completely* misread the mood/landscape. #AusOpen pic.twitter.com/mtoTeahqC2