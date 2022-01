SUTRA JE NOĆ KONAČNE ODLUKE: Suđenje Đokoviću završeno posle nekoliko minuta! Izbila i svađa!

Suđenje Novaku Đokoviću završilo se posle samo desetak minuta. Naime, Novakovi advokati tražili su da odluke donese panel od troje sudija, dok se su zastupnici Vlade žestoko protivili.

To je značilo da se prvo ročište odmah zavšava. Sudija O'Kalahan prekinuo je saslušanje kako bi razmotrio želju Novakovih advokata da se suđenje obavi pred sudijskom komisijom od tri člana.

O'Kalahan je rekao da će odluka biti doneta u toku dana i da će obe strane biti obaveštene o tome.

TOK DOGAĐAJA:

00:40 - Subota na nedelju - noć konačne odluke!

Konačna odluka o Novaku biće doneta u noći između subote i nedelje.

00:35 - Gotovo prvo ročište!

Posle samo nekoliko minuta završeno je prvo ročište!

00:30 - Prvi sukob

Novakov tim traži panel sudija (veće od 3), advokat države ne pristaje. Sudija je najavio da će odluka o tome biti doneta naknadno i da će obe strane biti obaveštene.

00:25 - Sudija ima reč!

Iznose se proceduralni detalji iz slučaja i da sportskim žargonom kažemo - pravila igre.

00:22 - SUĐENJE JE POČELO!

Sudija O' Kalahan nalazi se u sudnici, dok se ostali uključuju putem video linka

00:15 - Večeras bez odluka!

Pošto je u pitanju samo prvo ročište ne očekuje se da večeras bude doneta nijedna krucijalna odluka.

00:11 - Novak stigao - prenos uživo

00:06 - Đoković stigao!

Đoković se trenutno nalazi u uredu svojih advokata, uz pratnju dvojice policajaca iz granične službe. Odatle treba da svedoči video linkom pred Saveznim sudom i sudijom O'Kalahanom koji vodi predmet.

23:45- Završeno saslušanje!

Kako nezvanično saznaju australijiski mediji, Đokovićevo saslušanje pred imigracionom komisijom je završeno. Čekamo da se pojavi na federalnom sudu, što bi trebalo da se desi u narednih sat vremena.

Advokati Novaka Đokovića će biti prisutni u na saslušanju u Saveznom sudu, ali neće imati pravo da iznose odbranu. Novak će lično razgovarati sa vlastima.

Novak Djokovic has been detained again ahead of further legal proceedings, CNN reports.https://t.co/aXgJRCI3dC — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 14. јануар 2022.

23.25 - Novak ponovo pritvoren! Kako javlja CNN, granične vlasti su ponovo pritvorile najboljeg tenisera sveta prema dogovoru koji je sud odredio u petak.

23:24 - Đoković mora da snosi posledice! Britanski mediji prenose izjavu Dža Djurija koji smatra da Đoković nije kriv za sve ovo što mu se dešava, ali da nema tu mnogo argumenata pošto je nevakcinisan.

Tenis Australija i država Viktorija nisu nimalo bili jasni povodom svojih zahteva i to je izazvalo čitav haos. Međutim, ponavlja da je veliki problem Đokovićev status nevakcinisane osobe i zbog toga mora da snosi posledice jer bez neophodne vakcinacije putuje u druge države, ali je za tako nešto dobio vizu.

The Government can't seriously with a straight face deport Novak Djokovic for inciting anti-vax sentiment and refuse to address anti-vaxxers in its own ranks. George Christensen compared vaccine mandates with Apartheid and got the nothing-to-see-here treatment. — Rohan Smith (@Ro_Smith) 14. јануар 2022.

23:08 - Đoković bi mogao da izgubi sponzore? Kako prenosi australijski "Nine" zbog čitavog ovog skandala bi Novak Đoković mogao da izgubi i nekoliko sponzora kojima se nimalo ne dopada situacija u kojoj se srpski teniser nalazi.

To se naravno ne odnosi na glavne sponzore, proizvođača automobila Pežo, marku satova Hublot i marku garderobe Lakost, već na neke druge i verovatno manje sponzore. Ovu situaciju su uporedili sa NFL zvezdom Eronom Rodžersom koji je slagao da je vakcinisan i sve se razotkrilo kada se u novembru zarazio koronavirusom, pa je popularni "Bad Man" ostao bez nekolicine sponzorskih ugovora.

22:52 - Đoković će braniti sam sebe? Advokat Blažo Nedić rekao je da će Novak Đoković na saslušanju u Saveznom sudu sam govoriti u svoje ime. Saslušanju će prisustvovati njegov advokatski tim, ali neće moći da pričaju.

Je suis triste pour l’Australie, qui choisit la folie comme gouvernance. https://t.co/lAnOvPXUBg — Alexis Poulin (@Poulin2012) 14. јануар 2022.

22:44 - Počeo Novakov razgovor! Imigracioni službenici upravo intervjuišu Novaka Đokovića, uoči saslušanja pred sudom, prenose australijski mediji.

22:23 - Novak već pobedio? Kako prenose mediji u Australiji, Novak Đoković možda neće ni zaigrati na Australijan openu ali jednu veliku pobedu je već izvojevao. Ne za sebe, doduše.

Naime, portal news.com.au, piše da je sve što se izdešavalo prethodnih dana gotovo iznesno donelo pobedu opoziciji na predstojećim izborima u Australiji,Iako je vlada možda donela dobru odluku, donale ju je posle toliko loše urađenih stvari da bi opozicioni lider odmah nakon što mu premijer Skot Morison prizna pobedu trebalo da pozove "izvesnog tenisera" u Srbiji i zahvali mu se na svemu.

22:16 - "Ne znamo gde je Novak Đoković" Australijski mediji prenose da se i dalje ne zna gde se Novak Đoković nalazi u ovim momentima i gde će se sastati sa predstavnicima imgiracionih vlasti.

22:15 - Sramotna karikatura Šarli Ebdoa izazvala velike reakcije! Satirični francuski list "Šarli ebdo" na neprikladan način je nacrtao karikature sa likom Novaka Đokovića.

"It seems like they are scrambling for any pretext to throw him out."



Chief Sports Writer for The Telegraph @oliverbrown_tel says the goal posts keep shifting when it comes to making a verdict on @DjokerNole playing in Australia. pic.twitter.com/hBxu1huqAs — Connect the World (@CNNConnect) 14. јануар 2022.

22:00 - Đokovića u 22h po našem vremenu čeka razgovor sa predstavnicima imigracionih vlasti i potum, gotovo iznesno, odlazak u pritvor.

21:59 - Malo iza ponoći kreće saslušanje pred sudom

Novak Djokovic v Minister for Immigration has been transferred from the @FCFCOA to the Federal Court of Australia. The hearing listed before Justice O’Callaghan at 10:15am AEDT tomorrow, Sat 15 Jan 2022, will be live streamed on our YouTube channel - https://t.co/7r473YrQRS pic.twitter.com/ifc72Kpsjt — Federal Court of Australia (@fedcourtau) 14. јануар 2022.

21:55 - Ako je suditi po naslovnicama lokalnih medija Novaku se ne piše dobro!

The front page of The Saturday Age for January 15, 2022. Read more news online here: https://t.co/jI69MmqQE4 pic.twitter.com/7AW70V6t35 — The Age (@theage) 14. јануар 2022.

21:49 - Đoković predstavlja rizik!? Australija je proglasila Đokovića rizikom za građanski red i javno zdravlje. Australijska vlada, naime, kaže da bi prisustvo Novaka Đokovića tokom dve nedelje Australijan opena "moglo da ugrozi živote i građanski poredak povećanjem raspoloženja protiv vakcinacije i nepoštovanjem pravila COVID-19".

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo se našao u situaciji da mora sudskim putem da se bori za ostanak u Australiji i učešće na Australijan openu.

Đokovića oko 22.15 po našem vremenu (8.15 po lokalnom australijskom) očekuje novo saslušanje sa službenicima za imigraciju. Posle toga će otići u pritvor na tajnoj lokaciji, gde će ga nadzirati službenici granične policije.

Slučaj će potom biti razrešen na Saveznom sudu, gde će saslušanje biti održano u nedelju u 10 časova po lokalnom vremenu, što je ponoć u Srbiji između subote i nedelje. Posle tog saslušanja novi sudija Dejvid Džon O'Kalagan bi trebao da donese konačnu odluku da li će Novak Đoković u noći između ponedeljka i utorka započeti učešće na Australijan openu ili će biti deportovan.

U slučaju da mu odobre igranje, Novak će praktično iz pritvora na teren, gde ga u 1. kolu očekuje duel sa Miomirom Kecmanovićem.