OVO JE MNOGIMA PROMAKLO! Zbog ove fotografije Novak bi smesta trebalo da bude oslobođen! (FOTO)

Tokom 2021. godine, u Beogradu su održana dva ATP turnira Serbia open.

Novak Đoković preživljava teške trenutke nakon što mu je ponovo oduzeta viza i nalazi se u hotelu užasa gde čeka glavno saslušanje. Sve to, priuštila mu je Australija gde ga veliki broj građana zove antivakserom, iako je on više puta pomagao u vakcinaciji.

Tokom 2021. godine, u Beogradu su održana dva ATP turnira Serbia open, na terenima TC "Novak" na Dorćolu, a Đoković je tom prilikom u organizaciji turnira njegove porodice postavio punktove za vakcinaciju svih tenisera koji su to želeli da urade.

Interesantno je da ministar za imigracije Aleks Houk doneo odluku o ponovnom oduzimanju vize jer bi Novak mogao da podstanke "na povećanje antivakserskog razmišljanja u Australiji", kao i da "njegovo ponašanje može podstaći ili uticati na druge da oponašaju njegovo prethodno ponašanje".

Advokat Blažo Nedić je podsetio na ove momente i da te činjenice govore protiv saopštenja ministra koji je direktni krivac što je Novaku oduzeta viza po drugi put u Melburnu.

Nice for ATP Belgrade to follow Charleston in facilitating vaccination for tennis nomads. https://t.co/1JFaFvUXCs — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 24. април 2021.

- Pričaju da je on vođa antivakserskog pokreta. Ali on je omogućio drugima da se vakcinišu ukoliko to žele, kad nije bilo vakcina dostupnih svuda. S druge strane, on lično ne želi da se vakciniše, to su dve potpuno različite stvari i to bih ja istakao kao činjenicu pred sudom. Sada ministar zasniva svoju odluku na javnom interesu da će prisustvo Novaka Đokovića doneti do uznemirenja i naročitog motivisanja antivaksera. Ova činjenica (o pomaganju vakcinacije, prim. aut.) potpuno govori protiv toga - rekao je Nedić.

Postoje i fotografije koje sve to potvrđuju, a jednu od njih je podelio i Noletov "mrzitelj", novinar Ben Rotenberg koji je naglasio da je to, u tom momentu, bio tek drugi turnir posle Čarlstona koji je omogućio ovako nešto.

Autor: