Odluka da li Novak Đoković ostaje u Australiji ili ne, biće doneta u večeras posle nešto ispred ponoći, za kada je zakazano saslušanje srpskog tenisera. Sinoćnje ročište završeno je posle svega 10-tak minuta. Ako je suditi po viđenom, očekuje nas baš burno suđenje.

Dejan Miletić iz Centra za globalozaciju ističe da je fasciniran glupošću koja vlada Australijom.

- To je potreba da se na sve odgovara histeričnim reakcijama, i koga će da diraju? Novaka... To je bruka zajednice, tenisera, tenisa.. Gde je čovečnost u svemu tome? Šta znači vakcinisati se? Koliko se ljudi vakcinisalo u Izraelu, pa opet ide novi soj? Ljudi živimo u 21. veku! - kaže Miletić.

Miletić dodaje da je suština svega politikanstvo.

- Ni jednog trenutka Novak nije iskoristio političke parole. On je sportista, i tako se ponaša, ne želi da međa politiku u to što radi najbolje na svetu. Šta oni ade, vežu ga za ruke! Ovo me asocira na sve što rade našem narodu, vežu ruke, pa se iživljavaju nad njim. On čovek samo hoće da igra tenis. Šta mu rade? Cimaju ga, zatvor, pa ga puste, pa deportacija... - navodi Miletić.

Adam Šukalo narodni poslanik navodi da će ovo ojačati Novaka i srpski nacionalni identitet.

- Poznat je taj srpski inat, Srbija je ponosna. Novak zaslužuje crveni tepih, kada izađe iz aviona - kaže Šukalo.

Kako je dodao, treba razdvojiti narod iz Australije koji je oduvek podržavao Novaka, od one, kako je dodao, marionetske vlade iz Australije.

Tomislav Lovreković, novinar ističe da je možda sada momenat da se Novak bavi politikom, odnosno pravima ljudi.

- Je l' problem što je Srbin? Oni žele neke okove za njega? - dodao je Lovrenković.

Autor: