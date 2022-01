HIT! Pojavio se video kako Aleks Hok hvali Đokovića - Sada ga tera iz zemlje, a ovako je govorio 2021. godine! (VIDEO)

Džoel Ficgibon, poznatilaburista i zamenik predsednika izabranog komiteta za regionalnu Australiju, podelio je na svom Tviter nalogu jedan video snimak na kom se vidi kako Aleks Hok, čovek koji je po drugi put ukinio vizu Novaku Đokoviću, hvali srpskog tenisera!

Naime, u pitanju je snimak sa jednog prijema iz 2021. na kom je učestvovala i Ivana Isidorović, Prvi savetnik Ambasade Srbije, a Hok je tom prilikom rekao:

- I slažem se sa Vama (obraćao se Ivani Isidorović) da ceo "srpski put" nije samo Novak Đoković. Iako je on uspešan deo toga i svakako dobar ambasador ovde u Australiji, ali zaista kada razmislite o tome, ova godina je bila jedna od najtežih koje smo imali - rekao je Hok na snimku koji je, doduše, malo haotičan, ali ističe suštinu.

See @AlexHawkeMP praising #Djokovic as great Ambassador for Australia? pic.twitter.com/V7cdtsvkO4