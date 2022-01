NADAL JOŠ JEDNOM UDARIO NA ĐOKOVIĆA! Nije veći od AO! Ne slažem sa mnogim stvarima koje je uradio, ali...

Španski teniser Rafael Nadal opet je sramno udario po Novaku Đokoviću.

On smatra da će takmičenje u Melburnu biti sjajno bez obzira na to da li će na njemu učestvovati prvi tensier sveta.

- Sasvim je jasno da je Novak Đoković jedan od najboljih igrača u istoriji, bez sumnje. Ali ne postoji nijedan igač u istoriji koji je važniji od takmičenja. Niko, niti Rodžer, Novak ili ja, niti Bjern Borg, koji je bio neverovatan u svoje vreme. Jedni igrači dolaze, a drugi, novi, dolaze. Tenis ide dalje, Australijan open je mnogo važniji od bilo kog igrača - rekao je Nadal i nijednom nije osudio iživljavanje Australijanac.

Konačna odluka o Novakovoj deportaciji još nije doneta. Ukoliko Federalni sudija večeras od 23.30 poništi odluku ministra za imigracije o deportaciji prvog tenisera sveta, onda će Novak najverovatnije igrati u Melburnu.

- Ako zaigra konačno biće OK. Ako ne igra na Australijan openu biće to sjajan turnir sa ili bez njega. To je moje gledište. Zaista ga poštujem, čak iako se ne slažem sa mnogim stvarima koje je uradio poslednjih nekoliko nedelja - rekao je Rafael Nadal.

