NAJŽEŠĆI MEDIJSKI UDAR! NOVAK JE NAJVEĆI NEGATIVAC - Čuveni američki list NIKAD JAČE UDARIO na Đokovića! BRUKA!

Saga oko statusa Novaka Đokovića dobila je novu stranicu nakon odluke australijskih vlasti da mu po drugi put oduzmu vizu, a novi napad na najboljeg tenisera sveta usledio je sa stranica čuvenog američkog portala "Njujork tajms".

Ovo je do sada najžešći medijski udar na najboljeg tenisera sveta, koji stiže nedugo posle članka u nemačkom "Špiglu". Situacija oko Đokoviću u Australiji se komplikuje iz dana u dan, neizvesno je i dalje da li će braniti titulu na Australijan openu, a hajka protiv Srbina se pojačava i to u najuticajnijim evropskim i američkim medijima.

U tekstu koji je napisao novinar ovog lista Damijen Kejv pod nazivom „Kada je tenis postao scena za ispravno i pogrešno tokom pandemije“, Đoković je predstavljen kao jedan od najvećih negativaca u sportskoj istoriji, o čemu dovoljno govori uvodni deo:

„Odluka da Novak Đoković bude deportovan nije samo stvar primene australijskog zakona. To predstavlja ojačavanje kolektivne vrednosti protiv sportiste koji je pokušao da igra po sopstvenim pravilima“.

Kejv je potom nastavio:

"Šta je započelo kao odmeravanje snaga između nevakcinisane teniske zvezde i premijera koji je tražio način da skrene pažnju sa sopstvenih grešaka pre izbora pretvorilo se u nešto znatno teže - javni stav o pravila vezanih za pandemiju i javno dobro.

A grešnik trenutka je Novak Đoković.

Australija - ponosna "zemlja sporta" u kojoj će u ponedeljak početi prvi grend slem u sezoni - bavi se Đokovićem već više od nedelju dana. Australijancima se nije previše svidelo kako je njihova vlada postupila na aerodromu pri otkazivanju vize. Nakon zatvaranja i teranja na vakcinisanje, bili su takođe nesrećni jer je poznati sportista pokušao da zaobiđe pravila o vakcinacijama pri ulasku u zemlju.

Nakon toga isplivala su neka izuzetna saznanja koja su izbrisala bilo kakvu vrstu nedoumice. Gospodin Đoković je priznao da nije bio u izolaciji dok je navodno sumnjao, a potom i dobio potvrdu infekcije koronavirusom. I krivicu je svalio na svog agenta zbog pogrešne izjave pri popunjavanju imigracionih dokumenata.

Nakon toga, lideri Australije su odlučili da im je dosta. U petak, ministar za imigraciona pitanja doneo je odluku o otkazivanju Đokovićeve vize po drugi put, čime je doveden u pitanje njegov pokušaj da osvoji 21. grend slem. Ukoliko Đoković, najbolje plasirani teniser u konkurenciji muškaraca, ne uspe da uspešno odgovori na odluku, on će biti priveden i deportovan pre turnira.

Đoković je želeo da igra po svojim pravilima. Prvo, priznao je da je podneo formular na aerodromu na kom je lažno navedeno da nije putovao nigde 14 dana pred dolazak u Melburn. On je, zapravo, u to vreme leteo od Srbije do Španije (ovu grešku je okarakterisao kao "ljudsku", kako je rekao, koju je napravio njegov agent).

Takođe, tu je i sve ono što je uradio dok je verovao da je bio izložen virisu, a potom i dobio pozitivan test, dijagnozu koja mu je i dozvolila da konkuriše za medicinsko izuzeće.

Pet dana u decembru, manje-više, potopilo je njegovu šansu za desetu pobedu na Australijan openu, dok je svet gledao nešto što su njegovi kritičari opisali kao sebično i bezobzirno zanemarivanje zdravlja drugih ljudi.

Priča počinje 14. decembra, kada je prisustvovao košarkaškoj utakmici u Beogradu, prestonici Srbije, kako fotografije potvrđuju, sa nekim ko je kasnije bio pozitivan na koronavirus. Dva dana kasnije, 16. decembra, sudeći prema rečima njegovog advokata, uradio je PCR test koji je bio pozitivan, a za koji je rezultat bio pozitivan istog dana u osam časova uveče.

Narednog dana, pre nego što je rezultat stigao do njega, uradio je brzi antigen test koji je bio negativan, nakon čega je učestvovao na ceremoniji mladih tenisera u Beogradu, gde je pozirao bez maske sa brojnom decom.

Kasnije tog dana, Đoković je dobio pozitivan test, ali nije otišao u 14-dnevni karantin propisan od strane srpskih vlasti. Već narednog dana, 18. decembra, uradio je intervju i fotografisanje u njegovom tenis centru u Beogradu. Kasnije je rekao da je znao da je bio pozitivan, što je okarakterisao kao "grešku u proceni" jer je odlučio da odradi intervju, iako je dodao da se osetio "obavezanim".

Novinari su istakli da im nijednom nije bilo rečeno da je Đoković bio pozitivan na koronavirus.

Od svih njegovih dela, koja uključuju istoriju odbojnih stavova prema pandemiji i ponekim burnim ispadima na terenu, ponašanje nakon što je dobio pozitivan test izgleda da je ono što je dovelo do preispitivanja njegovih moralnih načela.

Odbijanje da se vakciniše je jedna stvar. Ali zadržavnje činjenice da je bio zarazan?

'To što je odlučio da uradi to slikanje kako ne bi razočarao nekoga - da li me vi zezate? Ja bih ostala u kući, i ne biste mogli da me izvučete iz kuće iz bilo kog razloga', rekla je Martina Navratilova tokom gostovanja u jednom jutarnjem programu na australijskoj televiziji.

Mnogi Australijanci su ovo videli kao neiskrenost i zanemarivanje drugih. Neki su preispitivali da li je stvarno bio pozitivan, s obzirom na gotovo savršen tajming za medicinsko izuzeće za vakcinaciju. Gotovo da su mogli da namirišu aroganciju u njegovom ponašanju, što je posebno dobilo na težini u ovom momentu pandemije.

Duh zajednice koji je definisao odgovor zemlje na koronavirus - sa ljudima koji su pregurali zaključavanje bez porodice usled zatvorenih granica, nakon čega su jurili po vakcine - je u ovom momentu krajnje nesiguran.

Omikron je u porastu, Australijanci iz dana u dan vide sve više smrti nego bilo kad otkako je započela pandemija. Žele da mašu da prođe, i žude za kontinuiranom solidarnošću.

Premijer Skot Morison je pokušao da iskoristi tu potrebu kada je otkazao vizu po prvi put, objavivši na Tviteru sat vremena pošto je doneta odluka: "Pravila su pravila". To isto je ponovio po drugi put u petak, nakon što je objavljeno da je viza po drugi put otkazana, četiri dana pošto je sudija Entoni Keli doneo odluku da je vrati.

'Australijanci su podneli brojne žrtve tokom pandemije, i sa pravom očekuju da rezultat te žrtve bude zaštićen', rekao je Keli.

Iako je imigracioni ministar Aleks Houk istakao da je razlog za otkazivanje vize rizik za javno zdravlje, doktori su bili manje ubeđeni da je to u pitanju. Sa desetinama hiljada novih slučajeva virusa koji svakodnevno pristižu, jedan sportista ne predstavlja preveliku pretnju.

- Sa medicinske tačke gledišta, možete da se zapitate šta je problem? - rekao je doktor Piter Kolingon, profesor na Državnom univerzitetu Australije.

Ali, 'Afera Đoković' više nije - a možda nikada nije ni bila - samo pitanje nauke.

Kako je doktor Kolington rekao nakon tri godine pandemije, sve ovo je podiglo pitanje moralne procene: "Kad ćemo prestati da kažnjavamo ljude zbog donošenja pogrešnih odluka?"

U Australiji, odgovor je - ne još.

Častan čovek je onaj ko ne zaražava druge, kako je napisao Alber Kami u svojoj knjizi "Kuga" 1947. godine, i da premijer nije skočio na ovaj slučaj, neko drugi verovatno bi. Đoković se pozicionirao na centralno mesto arene u kojoj Australija odlučuje gde želi da bude kao nacija.

Sport je život brojnim Australijancima. Učešće je veliko, i čak i gledanje drugih kako se takmiče je već generacijama opisano kao nešto što gradi karakter.

Karakter je takođe ono što Migracioni akt Australije traži od svih migranata. "Test ličnosti" stoji u centru pravila koje daje imigracionom ministru pravo da odbije ili otkaže vizu iz velikog broja razloga, mada je u ovom slučaju odlučio da se pozove na sasvim drugi deo, koji mu dopušta da to uradi ukoliko je oduzimanje "u interesu javnosti".

Ova širina zakona je neretko bila zloupotrebljavana. Više od 20 izbeglica se nalazi u hotelu u kom je Đoković boravio tokom prvobitnog otkazivanja vize. Neki, poput Medija Alija, muzičara koji je došao iz Irana kada je imao 15 godina, su tamo već godinama.

Ali, u slučaju Đokovića, Australijin čvrst stav o bezbednosti granice je došlo iz razloga koji će podržati brojni ljudi, iako će značiti manje interesantan Australijan open.

Na Melburn parku, gde je Đoković trebalo da trenira u petak nakon što je proglašen za prvog nosioca, navijači su bili rezignirani zbog gubitka igrača kog je zabavno gledati, ali je teško diviti mu se.

- On ima talenat da na pogrešan način 'čačka' publiku u Australiji. Bez nepoštovanja prema njemu ili njegovim teniskim sposobnostima, ali postoji nešto što baš 'ne leži' kako bi trebalo sa navijačima u Australiji - rekao je 44-godišnji kartograf iz Damijen Sonder", stoji u ovom dugačkom tekstu objavljenom na Njujork tajmsu.

