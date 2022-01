EVO KAKO SU ĐOKOVIĆA ODVEZLI U IMIGRACIONI PRITVOR! Novak se odmah nakon saslušanja uputio ka 'HOTELU PAKLA!' (VIDEO+FOTO)

Agencija "Asošijejted pres" objavila je fotografiju Novaka Đokovića uz koju je napisala da je nastala u trenutku dok srpskog tenisera po drugi put odvoze u imigracioni pirtvor.

Novak Djokovic back in the Park Hotel immigration detention center for another weekend stay ahead of tomorrow morning’s hearing. Suffice to say, not an official #AusOpen accommodation. https://t.co/NMtDHXjwIC



Novak će u pritvoru sačekati početak zvaničnog saslušanja na kojem će biti odlučeno da li može ostane u Australiji nakon što mu je drugi put ukinuta viza.

Na pripremnom ročištu, održanom prošle noći, sudija Dejvid O'Kalahan zakazao je zvanično saslušanje pred Saveznim sudom Australije za subotu u 23.30 po srednjeevropskom vremenu.

Prvi teniser sveta je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa, ali mu je odmah po dolasku u Melburn ukinuta viza.

#Breaking: .@DjokerNole has just left his lawyer’s office. We understand he’s now being taken to a detention facility. More to come @SkyNewsAust @SkyNews pic.twitter.com/NqxEw658Kc