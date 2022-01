11.39 - AUSTRALIJA PRIZNALA DA NOVAK NIJE OPASAN

U zvaničnim dokumentima podnetim sudu, mišljenje stručnjaka je da Novak Đoković ne predstavlja opasnost po Australiju. Više o tome čitajte na OVOM LINKU.

11.09 - NIKAD JAČA PODRŠKA NIKA KIRJOSA ZA NOVAKA

Nakon što je javno stao uz Novaka i rekao da ga je sramota što je Australijanac, zbog svega što se svetskom broju jedan dešava, Kirjos je ponovo poručio da je uz Srbina i da želi da ipak zaigra na prvom grend slemu sezone.

"Mi ga samo tretiramo kao Novaka Đokovića, a ne kao ljudsko biće. Zamislite kako se on sada oseća. Verovatno sada malo želi i podrške od nas drugih igrača. E, pa od mene je ima. On je samo želeo da dođe ovde i igra Australijan Open i msilim da je veoma bitno da ga igra", rekao je Kirjos, a celu vest možete pročitati na OVOM LINKU.

10.59 - MEDVEDEV ZAHTEVA ODGOVORE

Ruski teniser Danil Medvedev govorio je na konferenciji za medije pred prvi grend slem u sezoni i o situaciji u vezi sa Novakom Đokovićem. Medvedev nije želeo unapred da osuđuje ni jednu ni drugu u slučaju Novaka Đokovića, pa je istakao da neke stvari moraju biti razjašnjene, jer je tu prisutno mnogo nelogičnosti. Više o tome čitajte na OVOM LINKU.

09.57 - KLADIONICE NE RAČUNAJU NA NOVAKA

Poznati sajt za praćenje rezultata,obrisao je Đokovićev meč prvog kola i precrtao ga kao otkazan. Više o tome čitajte na OVOM LINKU.

09.05 - OGLASIO SE RAFAEL NADAL

Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da je Australijan open važniji od bilo kog igrača i da će takmičenje u Melburnu biti sjajno sa ili bez Novaka Đokovića. Više o tome čitajte na OVOM LINKU.

08.48 - VELIKA POBEDA NOVAKOVIH ADVOKATA

Pravni tim Novaka Đokovića izvojevao je bitnu pobedu pred večerašnje suđenje! Naime, kako javljaju australijski mediji, usvojen je zahtev Đokovićevih advokata da na suđenju, koje počinje večeras od 23:30, bude prisutna puna sudijska komisija. Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.

