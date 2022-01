POBEDA NOLETOVIH ADVOKATA! Vlada Australije odbijena: Zvanično saslušanje počinje VEČERAS u 23 i 30 (UŽIVO)

08.48 - VELIKA POBEDA NOVAKOVIH ADVOKATA

Pravni tim Novaka Đokovića izvojevao je bitnu pobedu pred večerašnje suđenje! Naime, kako javljaju australijski mediji, usvojen je zahtev Đokovićevih advokata da na suđenju, koje počinje večeras od 23:30, bude prisutna puna sudijska komisija. Više o tome pročitajte na OVOM LINKU.

