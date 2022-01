ĐOKOVIĆ JE POLITIČKI ZATVORENIK AUSTRALIJE Novinar iz Melburna poručuje: Naša Vlada treba da se stidi, Novače pobedi ih ponovo!

Novinar iz Melburna Avi Jemini, posle saslušanja u Imigracionoj službi i održanog pripremnog ročišta za suđenje Novaku Đokoviću, na svom Tviter nalogu je objavio da je najbolji teniser sveta politički zatvorenik Australije!

"Naša vlada treba da se stidi, Novače pobedi ih ponovo", apel je Avija Jeminija. On je od početka pakla s kojim se Novak Đoković suočio, već po sletanju u Australiju, veoma aktivan na društvenim mrežama, a kako se krajnji epilog približava, sve je aktivniji u odbrani prava na slobodu našeg sportskog asa.

#BREAKING: Australia has its political prisoner, Novak Djokovic, back in custody ahead of his second court appeal tomorrow.



I hope he wins again.



Because our government deserves all the embarrassment, they can get.#FreeNovak#LetNovakPlay https://t.co/9IhBBIIIik