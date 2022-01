ISTORIJA SE PONAVLJA? Još jedan teniser sa naših prostora bio je u situaciji kao i NOVAK!

Australijan open počinje u noći zmeđu nedelje i ponedeljka po srpskom vremenu i još uvek nije poznato da li će prvi reket sveta braniti titulu.

Suđenje je na programu u noći između subote i nedelje epilog više niko ne zna, ali postoji jedna zanimljiva koincidencija.

Naime davne 1973. godine Teniski savez tadašnje Jugoslavije suspendovao je Nikolu Pilića jer, navodno, nije hteo da igra u Dejvis kupu.

On se branio da "to nije istina", ali šta god da je pričao tih dana, nije mu bilo od pomoći - TSJ ga je suspendovao na čak devet meseci. I ne samo to. Teniski savez zemlje koje više nema izdejstvovao je i da Pilića suspenduje Međunarodna teniska federacija (ITF, u to vreme sa malo drugačijom skraćenicom, ITLF).

Svetska teniska organizacija ga je suspendovala na "samo" mesec dana, ali zbog te kazne Pilić, koji se početkom te 1973. uglavnom smatrao oko 15. na svetskoj rang listi, ne može da igra na Vimbldonu.:

Zbog, po mnogima nepravedne, suspenzije Nikole Pilića, čak 81 teniser je odbio da igra na Vimbldonu!

Ne samo neki manje važni igrači, već nije htelo da igra čak 12 od 16 nosilaca, uključujući i branioca titule, Stena Smita.

Organizatori su nekako uspeli da uguraju u žreb i dodatne kvalifikante, i poražene iz kvalifikacija, pa je turnir na jedvite jade održan, ali ostalo je i dan danas upamćen taj događaj kao "Veliki bojkot Vimbldona 1973".

Da li će se desiti veliki bojkot Australijan opena 2022. ukoliko tamošnje vlasti stvarno deportuju Novaka Đokovića ostaje da vidimo.

Možda od toga nema ništa, jer se teniseri boje da i oni ne budu deportovani, kako je to otkrio Novakov kolega iz Ukrajine. Možda nema ništa od bojkata jer se u ova, moderna vremena, solidarnost ne nalazi baš na svakom ćošku.

Ali, moguće je i da se "iza brda nešto stvarno valja", možda baš kao na Vimbldonu 1973 godine.