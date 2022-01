NOĆ ODLUKE NA AUSTRALIJAN OPENU! Suđenje Đokoviću u toku, ceo svet očekuje odluku sudija! (VIDEO)

Savezni sud Australije i sudsko veće sastavljeno od trojice sudija će doneti konačnu odluku o statusu najboljeg svetskog tenisera, da li će moći da ostane u Melburnu i zaigra na Australijan openu ili će biti deportovan.

Suđenje je počelo u 23.15 po srpskom vremenu (9:15 po lokalnom), a suđenje uživo možete gledati OVDE.

- Tročlano sudsko veće sudiće u Novakovom slučaju. Suđenje će voditi vrhovni sudija Džejms Alsop, a pomagaće mu Entoni Besanko i Dejvid O'Kalahan.

- Dokumentacija u slučaju Đokovića ima 268 stranica.

- Ministarstvo zdravlja Australije je poručilo da Đoković nije opasnost po stanovnike, za šta ga tereti ministar Aleks Hok.

- Alijansa advokata Australije stala je na stranu Novaka Đokovića u njegovoj borbi da ostane i takmiči se na Australijan openu.

- Australijan open počinje 17. januara, a Novak ukoliko bude igrao u 1. kolu za rivala će imati zemljaka Miomira Kecmanovića.

00:11 - ADVOKAT OBJAŠNJAVA NOVAKOV STAV O VAKCINAMA

Vud je govorio o stavovima Novaka Đokovića o vakcinaciji. Pomenuo je da je Novak rekao da nije ekspert, da ima otvoren um i da želi da ima pravo na odluku da izabere ono što je najbolje za njegovo telo. Dodaje i da je neobjašnjivo da ministar Hok taj deo nije citirao.

00:07 - MINISTAR NIJE PROČITAO NOVAKOVU DOKUMENTACIJU!

Kako kaže Novakov advokat, ministar Hok nije ni pročitao dokumentaciju koja potvrđuje Novakov status, uz obrazloženje da "nije doktor".

00:04 - NIK VUD: MINISTAR SE POZIVA NA PISANJE MEDIJA!

Novakov advokat Nik Vud pomenuo je da je ministar Aleks Hok kao dokazni materijal koristio i pisanja medija, kako bi potkrepio tezu da je Novak Đoković antivakser, samim tim i opasan po Australiju.

23:59 - DEPORTACIJA ĐOKOVIĆA MOŽE DA IZAZOVE NEMIRE

Pol Henderson, jedan od advokata Novaka Đokovića napomenuo je da deportacija Novaka Đokovića takođe može da izazove nemire u Australiji.

Time su odgovorili na optužbe ministra Aleksa Hoka da Novakov ostanak u zemlji može da izazove nemire.

23:45 - PROCEDURALNE NAPOMENE NA POČETKU

Suđenje je počelo proceduralnim napomenama predsedavajućeg sudije Alsopa.

Reč sada imaju advokati Novaka Đokovića i obrazlažu odbranu.

23:35 - SUĐENJE JE POČELO

Pet minuta posle planiranog početka, suđenje je počelo!

Đokovića zastupaju advokati iz kancelarije "Hol i Vilkok", uključujući advokate Pola Holdensona, Nika Vuda i Nika Dragojevića. Ministarstvo Imigracije zastupaju Stiven Lojd, Kristofer Tran, Naomi Vuten i Džulija Nikolić.

23:15 - POMEREN POČETAK SASLUŠANJA

Iako je u toku dana javljeno da je početak saslušanja sa 23:30 pomeren na 23:15 poslednje informacije govore da je početak vračen na 23:30. Pitanje je da li će i tada početi, ili će kasniti.

22:53 - ĐOKOVIĆ JE KRENUO NA SASLUŠANJE

BREAKING: @DjokerNole departs from the Park Hotel ahead of his court hearing where he’ll appeal his visa cancellation for a second time. Hearing starting at 9:30. More soon @TheTodayShow @9NewsMelb pic.twitter.com/7oNWScdlZF