ZAVRŠENO SASLUŠANJE! NOVAKOVA SUDBINA U RUKAMA TROJICE SUDIJA: Poznato je u kom roku će biti objavljena konačna odluka! (VIDEO)

Suđenje je počelo u 23.15 po srpskom vremenu (9:15 po lokalnom), a završeno u 4.35. Uživo ste mogli da gledate OVDE.

Suđenjem je rukovodilo tročlano sudsko veće koje čine vrhovni sudija Džejms Alsop, sudija Entoni Besanko i sudija Dejvid O'Kalahan.

Reč je prvo dobio advokatski tim Novaka Đokovića. Skoro dva sata je stavove branio advokat Nik Vud, koji je pokušao da pobije tri glavne tačke optužnice.

Jedna je da ministar Hok nije razmotrio opciju šta bi moglo da se desi u slučaju deportacije Novaka Đokovića, odnosno da bi takva odluka mogla da izazove nemire u Australiji. Druga je da je ostanak Novaka Đokovića rizik i opasnost po zdravlje, red i mir u Australiji, a treća da je Novak Đoković antivakser.

Potom je reč uzeo državni tužilac Stiven Lojd, koji je obrazlagao optužnicu. Lojd tokom izlaganja nije izneo nijedan dokaz za svoje tvrdnje već se bazirao na "zdravom razumu" i natpisima u medijima po kojima je Novakov antivakserski stav poznat i opasan po Australiju.

Posle pet sati sudijska trojka je proglasila kraj saslušanja. Sudija Alsop je poručio da će odluka biti donesena u nedelju u večernjim satima po lokalnom vremenu, ili eventualno u jutarnjim satima u ponedeljak. Melburn je, podsetimo, deset sati ispred Srbije.

- Tročlano sudsko veće sudiće u Novakovom slučaju. Suđenje će voditi vrhovni sudija Džejms Alsop, a pomagaće mu Entoni Besanko i Dejvid O'Kalahan.

- Dokumentacija u slučaju Đokovića ima 268 stranica.

- Ministarstvo zdravlja Australije je poručilo da Đoković nije opasnost po stanovnike, za šta ga tereti ministar Aleks Hok.

- Alijansa advokata Australije stala je na stranu Novaka Đokovića u njegovoj borbi da ostane i takmiči se na Australijan openu.

- Australijan open počinje 17. januara, a Novak ukoliko bude igrao u 1. kolu za rivala će imati zemljaka Miomira Kecmanovića.

01:41 - TUŽILAC: ĐOKOVIĆ DA JE HTEO MOGAO JE DA SE VAKCINIŠE

Tužilac Lojd je izneo prvi argument da je Novak i dalje nevakcinisan. On je napomenuo da je Đoković imao dovoljno vremena da se vakciniše i naglašava da je to bio njegov izbor koji nije imao veze sa tim što se zarazio kovidom pred put u Melburn.

01.40 - POČELO IZLAGANJE TUŽIOCA LOJDA

U narednim minutama slušamo tužioca Stivena Lojda, koji će izneti stav Ministarstva za Imigraciona pitanja i ministra Aleksa Hoka.

01:35 - ZAVRŠENO IZLAGANJE NOVAKOVIH ADVOKATA

Šta smo čuli? Advokat Vud je u izlaganju dugom oko 90 minuta posebno naglasio da ministar Hok nije naveo nijedan dokaz za svoje tvrdnje u optužnici.

Nije pitao Đokovića za njegov stav o vakcinaciji, nema dokaze za stav da je ostanak Đokovića opasnost po društvo u Australiji.

Takođe su podsetili i da ministar Hok nije uzeo u obzir tezu da deportacija Đokovića takođe može da bude opasnost zbog izbijanja nemira.

01:33 - VUD: MINISTAR HOK JE PROPUSTIO DA ZATRAŽI STAV NOVAKA O VAKCINISANJU

01:05 - VUD: PERVERZAN JE STAV MINISTRA

Vud je nastavio da ruši drugu tezu ministra Hoka, onu o opasnosti koju Đoković može da predstavlja.

Hok je, prema rečima Vuda, propustio da uvaži opasnost koju bi izazvala deportacija Novaka Đokovića.

"Pomalo je perverzno zauzeti tako uzak stav i zanemariti sve rizike koji bi mogli da proizađu iz takve odluke. Iracionalno je gledati samo jednu stranu medalje Gospodin Houk je morao da vaga između dve opcije, da uradi analizu obe mogućnosti: Šta će biti veća šteta? Nemiri zbog deportacije ili nemiri zbog ostanka Novaka Đokovića u Australiji?".

01:04 - VUD RUŠI I DRUGU TEZU MINISTRA HOKA: ĐOKOVIĆ JE BIO OVDE 2021. I NIŠTA SE NIJE DESILO

Advokat Vud nastavio je izlaganje time što je počeo da obara tezu da je Đoković rizik po zdravstveni sistem Australije.

Vud je naglasio da je Đoković boravio u Melburnu i 2021. godine i da se ništa nije desilo, niti se bilo šta desilo igde gde je Novak igrao na turnirima.

Prethodno je Vud razmontirao ministra Hoka i njegovu tezu da je Novak Đoković antivakser. Taj stav ministar je stekao na osnovu medijskin natpisa!

00:53 - VUD: POSTOJE SAMO DVE OPCIJE

Đokovićev advokatski tim podseća na to koje su opcije. Prva je - ostanak Novaka Đokovića u Australiji i put ka 21. Grend slem tituli u karijeri, a druga je - deportacija i trogodišnja zabrana ulaska u Australiju. Advokat Vud podseća na to da Đoković neće biti pretnja australijskom zdravstvenom sistemu ako ostane u zemlji.

00:51 - NOVAKOVI ADVOKATI POENTIRALI: MINISTAR NEMA PRAVO DA OTKAZUJE VIZU BEZ DOKAZA I NA OSNOVU SVOJIH FANTAZIJA

Đokovićev advokat poentira time da nema dokaza da bi njegovo prisustvo u zemlji moglo da dovede do nemira.

"Ministar nema pravo da otkazuje vizu bez dokaza i na osnovu svojih fantazija".

00:42 - ADRIJA TUR TRENUTNO TEMA

Advokat Vud se dotakao teme organizovanja Adrija tura od strane Novaka Đokovića. Turniri su odigrani u Beogradu i Zadru.

Đoković je, prema rečima advokata, organizovao turnire tako da nije prekršio nikakva pravila o socijalnom distanciranju na tim turnirima.

00:42 - VUD: ĐOKOVIĆ JE I DO SADA IGRAO, PROŠLE GODINE JE BIO NA AUSTRALIJAN OPENU

Novak Đoković je, kako nastavlja advokat Vud, igrao i ranije na teniskim turnirima, otkako je pandemije koronavirusa. Igrao je i na prošlosezonskom Australijan Openu. Nema dokaza da je njegovo prisutstvo na bilo kojem drugom teniskom turniru podstaklo raspoloženje antivaksera na bilo koji način. Da jeste, kako kaže, imali bismo puno dokaza za to po čitavom svetu. Ni to ministar Hok nije prepoznao pre podnošenja optužbe.

00:38 - ĐOKOVIĆ JE SVESTAN SVOJE GREŠKE

Advokat Vud se dotakao teme snimanja Novaka Đokovića za francuski list "Ekip". Đoković je to uradio 18. decembra sa saznanjem da je 16. decembra bio pozitivan na testiranju za kovid-19.

"Novak je svestan da je to bila greška u proceni", naveo je Vud.

00:37 - ALEKS HOK NA OSNOVU MEDIJSKIH NATPISA INSISTIRA DA JE NOVAK ANTIVAKSER

I dalje se spominju članci iz medija. Vud je osporio i ministrov osvrt na BBC-jev članak u kojem se Australijanci upozoravaju da bi Đoković mogao da proširi vidike antivakserima. Advokati podsećaju da je taj tekst objavljen nakon što je prvi put donesena odluka da se Đokoviću oduzme viza.

00:25 - SRBI SE OKUPLJAJU ISPRED SUDA

00:11 - ADVOKAT OBJAŠNJAVA NOVAKOV STAV O VAKCINAMA

Vud je govorio o stavovima Novaka Đokovića o vakcinaciji. Pomenuo je da je Novak rekao da nije ekspert, da ima otvoren um i da želi da ima pravo na odluku da izabere ono što je najbolje za njegovo telo. Dodaje i da je neobjašnjivo da ministar Hok taj deo nije citirao.

00:07 - MINISTAR NIJE PROČITAO NOVAKOVU DOKUMENTACIJU!

Kako kaže Novakov advokat, ministar Hok nije ni pročitao dokumentaciju koja potvrđuje Novakov status, uz obrazloženje da "nije doktor".

00:04 - NIK VUD: MINISTAR SE POZIVA NA PISANJE MEDIJA!

Novakov advokat Nik Vud pomenuo je da je ministar Aleks Hok kao dokazni materijal koristio i pisanja medija, kako bi potkrepio tezu da je Novak Đoković antivakser, samim tim i opasan po Australiju.

23:59 - DEPORTACIJA ĐOKOVIĆA MOŽE DA IZAZOVE NEMIRE

Pol Henderson, jedan od advokata Novaka Đokovića napomenuo je da deportacija Novaka Đokovića takođe može da izazove nemire u Australiji.

Time su odgovorili na optužbe ministra Aleksa Hoka da Novakov ostanak u zemlji može da izazove nemire.

23:45 - PROCEDURALNE NAPOMENE NA POČETKU

Suđenje je počelo proceduralnim napomenama predsedavajućeg sudije Alsopa.

Reč sada imaju advokati Novaka Đokovića i obrazlažu odbranu.

23:35 - SUĐENJE JE POČELO

Pet minuta posle planiranog početka, suđenje je počelo!

Đokovića zastupaju advokati iz kancelarije "Hol i Vilkok", uključujući advokate Pola Holdensona, Nika Vuda i Nika Dragojevića. Ministarstvo Imigracije zastupaju Stiven Lojd, Kristofer Tran, Naomi Vuten i Džulija Nikolić.

23:15 - POMEREN POČETAK SASLUŠANJA

Iako je u toku dana javljeno da je početak saslušanja sa 23:30 pomeren na 23:15 poslednje informacije govore da je početak vračen na 23:30. Pitanje je da li će i tada početi, ili će kasniti.

22:53 - ĐOKOVIĆ JE KRENUO NA SASLUŠANJE

BREAKING: @DjokerNole departs from the Park Hotel ahead of his court hearing where he’ll appeal his visa cancellation for a second time. Hearing starting at 9:30. More soon @TheTodayShow @9NewsMelb pic.twitter.com/7oNWScdlZF