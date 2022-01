KRAJ SAGE! Novak napustio Australiju nakon 11 PAKLENIH DANA! (UŽIVO)

Najbolji teniser sveta je napustio Australiju nakon što je Sud odbio njegovu žalbu protiv ukidanja vize od strane imigracionog ministra Aleksa Hoka, a razlozi za to će naknadno biti objavljeni.

I prethodnih dana navijači su pružali podršku Srbinu na ulicama Melburna, ove nedelje su se opet okupili nakon što je postalo jasno da Đoković ne može da ostane u zemlji i da učestvuje na Australijan openu.

Oni su izašli na ulice, a Novak je napustio državu i pitanje je da li će se vraćati. Izvesno je da neće u naredne tri godine koliko bi mogla da iznosi zabrana. Kako je izgledao čitav dan nakon što je donešena konačna odluka pogledajte u nastavku:

12.52 - Uz tačno 22 minuta zakašnjenja sudeći prema podacima sa zvaničnog sajta aerodroma u Melburnu, avion za Dubai je poleteo, što znači da je Đoković posle 11 dana pakle i drame napustio Australiju!

11.54 - Pojavile su se i prve fotografije Novaka Đokovića pred deportovanje iz Australije.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC