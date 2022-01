BRUKA I SRAMOTA! Najveći Novakov MRZITELJ ne može da obuzda emocije nakon vesti o teniserovoj DEPORTACIJI!

Američki novinar Ben Rotenberg poznat je kao mrzitelj Novaka Đokovića. To je zapravo i profesija, a novinarstvo je samo maska.

U skladu s tim često pretera granicu dobrog ponašanja, kao što je bio slučaj od pre nekoliko dana kada je izmislio laž da teniseri bojkotuju Novaka Đokovića u Australiji.

Njega je "poklopio" ukrajinski teniser Sergej Stahovski, koji je rekao da je upravo bio sa Đokovićem i da je laž da ga kolege izbegavaju.

Sada je po izricanju presude Novaku Đokoviću počeo veliko slavlje. Ređaju se tvitovi likovanja. Ova tabela koju je objavio govori više od svega:

Novak Djokovic’s last seven grand slam results:



Disqualified

🥈

🏆

🏆

🏆

🥈

Deported



Easily the wildest timeline in tennis history.#AusOpen