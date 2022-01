REČI PODRŠKE STIŽU SA SVIH STRANA! Poznata teniserka se Novaku obratila sa PREJAKOM porukom i potkačila Đokovićeve najveće rivale!

Ona je jednom rečenicom objasnila i čini se da je pogodila pravo u centar.

– Znam premalo da bih procenila situaciju. Ali ono što znam jeste da je Novak prvi koji se zalaže za igrače. A niko od nas se nije zalagao za njega. Nole, budi jak – napisala je Aliz na Tviteru.

Zatim je u nastavku poslala poruku hejterima.

– I, ljudi! Ne zovite me antivakserom molim vas. Hvala!

I know too little to judge the situation.

What I know is that Novak is always the first one to stand for the players. But none of us stood for him.

Be strong @DjokerNole