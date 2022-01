NOVAKOV NAJBOLJI PRIJATELJ UĆUTKAO AUSTRALIJANCE: Reagovao na sudsku odluku i pomenuo Đokovićevu porodicu!

Odluka da Novak Đoković bude deportovan iznervirala je Kanađanina, koji je pokušao čitavom svetu da objasni kako Novak ne bi ni dolazio u Melburn da je znao da će se stvari ovako odvijati...

Svima je jasno da su problemi nastali kada su australijske vlasti želele da skupljaju političke poene na račun Novakove vize, a to pojašnjava i Vasek.

On je dodao da je Novak Đoković bio pripremljen da propusti ovaj turnir i vreme provede sa svojom porodicom!

Novak would never have gone to Australia if he had not been given an exemption to enter the country by the government (which he did receive; hence Judge Kelly’s initial ruling). He would have skipped the Australian Open and been home with his family and no one would be.. [1/2]