KRAJNJE PODMUKLO: Sud izveo prav(n)i trik da bi Novak Đoković bio deportovan iz Australije!?

Naime, Novakov pravni tim se žalio na pomenutu odluku Aleksa Houka, i to tvrdnjom da je obrazloženje za oduzimanje vize Đokoviću bilo "iracionalno i besmisleno".

A onda se desilo da se glavni sudija u pomenutom postupku pred Saveznim sudom Australije, DŽejms Alsop, sa svojom dvojicom kolega koji su odlučivali o Noletovoj žalbi, uopšte nije upuštao u to da li je odluka ministra Houka dobra ili loša.

Naime, kako je saopštila Hana Rajan, novinarka australijskog ogranka Asošijeted presa, "sudija Alsop je, pre nego što je saopštio odluku suda, objasnio da 'ovaj postupak nije bio o tome da li je ministar za imigracije doneo pravu (ili lošu) odluku, već u vezi sa tim da li je sama odluka bila iracionalno i nerazumno objašnjena, te, ako nije, onda nije bila ni pravosnažna".

- Trik, ali ključna, razlika, ukazuje australijska novinarka o tome šta su sudije u Noletovom slučaju pred Saveznim sudom Australije uradile.

BREAKING: The court has unanimously ruled against Djokovic. He has to pay the government's costs. Reasons to come at a later date.