NESHVATLJIVA MRŽNJA! Poznati Englez izneo UŽASNE UVREDE na Noletov račun: 'On je VARALICA, LAŽOV I IKONA ANTIVAKSERA' (FOTO)

Skandaloznim obrtom, Australija je proterala Novaka Đokovića, iako mu je tokom jeseni odobrila vizu i poslala medicinsko izuzeće da može da dođe nevakcinisan.

Australijanci su deportovali najboljeg tenisera sveta i najvećeg šampiona koji je igrao na njihovom tlu, a čitavom situacijom se naslađuje poznati engleski novinar Pirs Morgan. On je na svom Tviter profilu objavio niz uvreda na Noletov račun.

- Varalica kovid-pravila, lažov za imigrantske formulare i ikona antivaksera Novak Đoković izgubio je poslednju žalbu protiv deportacije i biće izbačen iz Australije, bez šanse da se takmiči na Australijan openu. Dobro je - napisao je Englez koga prati 7,9 miliona ljudi.

BREAKING: Covid rule cheat, immigration form liar, & anti-vaxxer icon Novak Djokovic loses final appeal against deportation & will be thrown out of Australia without being able to compete in Aus Open. Good. 👏👏👏 pic.twitter.com/nZAVgSsZK8

Neshvatljiva mržnja koju Morgan oseća prema Đokoviću stigla je do mnogih korisnika društvenih mreža, a za to vreme srpski teniser je leteo za Dubai, svoju prvu stanicu ka Evropi na prinudnom putu iz Australije. U Melburnu je proveo traumatičnih 11 dana, posle kojih sigurno više ništa za njega neće biti isto na mestu gde je čak devet puta osvojio Australijan open.

Novak Djokovic filmed at Melbourne Airport after losing his judicial review against the cancellation of his Australian visa. The tennis star has left the country on a flight to Dubai | https://t.co/hVG3N5WWJy pic.twitter.com/h1qkBepHkx