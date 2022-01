AMERIKANAC BESNEO PO TVITERU ZBOG NOVAKA: Solidarnost je kul samo zbog novca, VI STE JE**NI MORONI! (FOTO)

Teniser je vidno iznerviran svim dešavanjima.

Američki teniser Tenis Sandgren sa velikom pažnjom ispratio je dešavanja oko skandaloznog tretmana Novaka Đokovića u Melburnu.

- Kada „ikona slobodnog izbora“ nije dobrošošla u zapadnjačku zemlju, znate da su stvari postale totalno lude – istakao je Tenis.On je jedan od retkih njegovih kolega koji mu je pružio podršku, a po njemu ceo haos u Melburnu inspirisan je političkim motivima.

Tenis je u nekoliko navrata burno reagovao na dešavanja u Australiji posredstvom društvenih mreža, a to je učinio i nakon što su australijski sud potvrdio odluku o Đokovićevoj deportaciji. i tako mu oduzeo šansu da brani trofej na Australijan openu, koji je tokom svoje karijere osvajao u devet navrata.

If you think the sport tennis matters more than this issue



You are a fucking moron — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 16. јануар 2022.

"Ako mislite da je tenis važniji od ovog pitanja. Ti si je*eni moron." napisao je Sandgren u jednoj objavi.

Vidno iznerviran svim dešavanjima poslao je još jednu poruku.

You know when an “icon of free choice” isn’t welcome in a western country, things have gone batshit crazy — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 16. јануар 2022.

"Kada „ikona slobodnog izbora“ nije dobrodošla u zapadnjačku zemlju, znate da su stvari postale totalno lude", istakao je Tenis.

I wish I was there just so I could pull out. I guess solidarity is only cool when it comes with a check — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 16. јануар 2022.

"Voleo bih da sam u Melburnu jer bih se povukao sa turnira. Pretpostavljam da je solidarnost kul samo kada je u pitanju ček. Kada 'ikona slobodnog izbora' nije dobrodošla, stvari su poludele", napisao je razočarani američki teniser.