DA SI PRINC, SILOVATELJ DEVOJČICA, IMAO BI SVAKU VIZU: Vedrana Rudan svojom porukom Novaku Đokoviću ubola PRAVO U CENTAR

Hrvatska književnica napisala oštar tekst o deportaciji Novaka Đokovića iz Australije.

Novak Đoković u nedelju je skandalozno proteran iz Australije zbog "verbalnog delikta", a nakon što je prinudno odveden na aerodrom i poslat u Dubai, ceo svet prati njegov let i komentariše taj skandal.

Komentar situacije u kojoj se našao srpski as dala je hrvatska književnica Vedrana Rudan, koja je na svom blogu objavila tekst "Komonvelt Australija", u kojem je žestoko kritikovala odluku tamošnjih vlasti da deportuju Novaka.

Otkrila je šta joj smeta u toj priči, pitala zašto se niko nije bavio slučajem Rafaela Nadala i poslala pitanje o članu kraljevske porodice, koji bi verovatno bez problema mogao da uđe u tu zemlju, bez obzira na tužbu protiv njega za seksualno zlostavljanje maloletnica.

Pročitajte tekst Vedrane Rudan:

"Ne znam što se, dok ovo pišem, dešava Đokoviću u leglu demokratije. Je li u pritvoru, zatvoru, obešen, pušten, oteran, popljuvan ili samo s lisicama na rukama ubačen u avion?

Zašto sam na strani Đokovića iako sam luda vakserica? Ne razumem se u tenis, moja jedina veza s tenisom je Nikola Pilić naš dragi dugogodišnji kućni prijatelj. Ali Nikola, Niki Pilić je uvek bio nešto više od tenisa. Ja odmerenijeg, poštenijeg, plemenitijeg i časnijeg čoveka u životu videla nisam. Danas mi je rekao: 'Dali su mu vizu, oduzeli su mu vizu. Tretiraju ga kao kriminalca. Sve je to politička farsa.'

Šta meni smeta u ovoj priči? Najpre činjenice. Je li se Đoković vakcinisao dva puta? Nije. Je li Commonwealth of Australia insistirala da niko u to leglo demokratije ne sme kročiti nogom ako nije dva puta vakcinisan 'određenim cepivom'? Jeste. Je li Komonvelt Australija sama sebi skočila u usta i pustila Đokovića u krilo svoje iako nije poštovao ono u što se Komonvelt zaklinje otkako su nam Kinezi ili dragi bog uvalili koronu? Jeste.

Je li isti Komonvelt Australija progledao kroz prste Nadalu iako ni on nije poštovao zadana pravila? Jest. Ko o tome govori? Nije to isto? Ista je to priča. Radi se o principu. Kad neka zemlja sebe drži leglom demokratije onda ni Nadal ne bi smeo biti izuzetak, ma koliko ne bio 'Balkanac'.

Zašto naglašavam da se Australija zove Commonwealth of Australia? Važno je. Šefica toga nečega što trenutno urla o demokraciji i poštovanju zakona je Elizabeta Druga. Ta gospođa, neki je nazivaju najmoćnijom ženom na svetu, ima sina Endrjua koji je već jako dugo najpoznatiji svetski silovatelj maloletnica.

Jesu li se ikad šefovi Australije oglasili na tu temu? Princ Endrju, umesto da svoje dane provodi na robiji u tamnici sa sebi sličnima, sedi u dvorcu i čeka Australijan Open. Ludi engleski premijer Džonson nedavno je svoj brlog uredio lovom koju mu je poklonio tamošnji tajkun. Pitanje svih pitanja glasi, je li se Džonson ponaša poput 'Balkanca' ili se mi 'Balkanci', kad smo najgori, ponašamo poput Džonsona?

Mislite da ova dvojica propalica nemaju nikakve veze s Đokovićem? Imaju, imaju.

Za zapadnjake je Đoković divljak kome treba pokazati šta je demokratija. Lopini i silovatelju ništa ne treba ni pokazati ni dokazati. Oni vrlo dobro znaju da između njihove demokratije i fašizma razlike nema.

Đokoviću, da si princ, silovatelj devojčica, premijer kriminalac ili premijer koji se preko leša sportaša bori za novi mandat svi bi ti putevi bili otvoreni, sve bi ti vize bile valjane. Ovako…Ovako si samo simbol onih, nisu malobrojni, koji shvataju da se svet deli na "divlje balkance" i "civilizovane" kriminalce", napisala je hrvatska književnica Vedrana Rudan.