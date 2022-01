OBISTINILE SE CRNE SLUTNJE - Novak neće moći da uđe u Australiju u naredne tri godine! NAKON DEPORTACIJE, IŽIVLJAVANJU NEMA KRAJA!

Nema kraja iživljavanju Australijanaca!

Prvo deportacija, a onda i zabrana ulaska u Australiju na tri godine!

Ministarka unutrašnjih poslova ove zemlje Keren Endrjuz potvrdila je da je najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću zbog ukidanja vize i deportacije izrečena navedena mera.

To faktički znači da Novak neće moći da se takmiči na Australijan openu sve do 2025. godine, ukoliko eventualno ne podnese žalbu koju Australija može, ali i ne mora da prihvati ili sama ne preinači odluku.

- Ukidanje vize je potvrdio Federalni sud, tako da, kao rezultat toga, njemu će biti zabranjen ulaz u zemlju na tri godine - rekla je ministarka Endrjuz u jutarnjem programu, a to je šerovala na društvenim mrežama.

Ona može biti ukinuta, ali o tome se za sada ne razmatra, niti je o tome bilo govora.

- Moguće je da u obzir budu uzeti argumenti, ali pričati o tome trenutno možemo samo hipotetički. Svaki zahtev će biti razmatran posebno u zavisnosti od argumenata - šturo je rekla Endrjuzova.

Pitanje je samim tim da li će Novak prošle sezone odigrao svoj poslednji Australijan open, jer će u trenutku kada zabrana istekne napuniti 37 godina. Videćemo da li će se tamošnja vlast urazumiti i da li Đoković uopšte planira da ikada nogom kroči u zemlju.

"The three-year ban does apply, but it can be dealt with at some stage in the future"



Home Affairs Minister @KarenAndrewsMP on rules meaning deported tennis star Novak Djokovic can't return to Australia until 2025. pic.twitter.com/Hzii6Vqltq