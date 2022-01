NOVI SKANDAL POTRESA AUSTRALIJAN OPEN: Ruskinji zabranili da igra zbog vakcine, pa promenili odluku (FOTO)

Razlog je vakcina! Tačnije, proizvođač vakcine koju je Vihljanceva primila. Ona je vakcinisana ruskom vakcinom "Sputnjik V", koja nije bila priznata u Australiji, pa su joj zabranili učešće na turniru.

Međutim, na dan početka turnira vlasti Australije su priznale pomenutu vakcinu kao relevantnu za boravak u zemlji.

Ruskinja je ironično proslavila tu odluku rečima "bolje ikad nego nikad".

Guys, I have an amazing news for you! As you might know Sputnik V was accepted by Australian government this morning 🥳 #BetterLateThanNever #ЛучшеПоздноЧемНикогда