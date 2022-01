NOVAK IZBAČEN, NADAL NEMA VIŠE KOGA DA SE PLAŠI! Vilander se vratio: Tipuje na Rafu u Melburnu!

Skandalozna deportacija prvog reketa sveta Novaka Đokovića iz Melburna nije obradovala samo vlasti u Australiji.

Najveći Novakovi rivali mogu da profitiraju iz svega.

Medvedev i Zverev će, ukoliko osvoje titulu preuzeti od srpskog asa i pehar koji je u njegovim vitrinama od 2019. godine, ali i prvo mesto na ATP listi, na kome je danas započeo 356. nedelju.

Najviše bi ipak mogao da profitira, pomalo otpisani Rafael Nadal!

Španac je trenutno izjednačen sa Noletom i Federerom po broju titula na grend slemovima, pa bi mu trijumf u Melburn parku doneo 21. pehar sa jednog od četiri najveća turnira na svetu.

Na ovo je upozorio čuveni Šveđanin Mats Vilander koji se redovno ističe nepovoljnim analizama po Đokovića.

Sreća je što često i greši.

Vilander je u svojoj analizi na startu Ozi opena istakao da Rafael Nadal, sada kad na turniru više nema Đokovića, nema koga da se plaši.

Nadal je bio u delu kostura u kom se nalazio i Đoković, njihov meč je bio projektovan u polufinalu, dok je Španac na otvaranju AO dobio Markosa Žirona sa rutinskih 3:0.

"Mislim da je njegov faktor zastrašivanja u svlačionici ogroman, jer Rafa u svlačionici gori. Ako ga protivnici puste da igra, oni će biti šokirani. Šokiraju se u svlačionici, kao i u prvih nekoliko minuta meča. On će pobediti u svim ranim mečevima, on to zna. Ali nije dovoljno igrati tako protiv najboljih igrača sveta kasnije", rekao je Vilander i dodao:

"Kada je Novak u žrebu, postoji šansa da bude tako dobra da uopšte nije važno kako će Rafa igrati do tog trenutka. Posebno na tvrdim podlogama. Odjednom, Đokovića nema, a Rafa zapravo može da dođe i kaže: "Ako budem zaista na visokom nivou, ne plašim se Zvereva, ne plašim se Medvedeva, ne plašim se nikoga jer Novaka nema" zaključio je Vilander.