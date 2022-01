CEO SVET OSTAO ZGROŽEN I NEM! Evo zašto je, zapravo, Novak Đoković deportovan iz Australije

Novak Đoković je, kao devetostruki pobednik Australijan opena, doživeo da bude proteran iz Australije jer nije urodila plodom njegova žalba na oduzimanje vize od strane ministra za imigracije Aleksa Hoka, ali se prilikom suđenja na Saveznom sudu desio i jedan skandal koji je mnogima promakao.

Da bi se shvatila ozbiljnost ovog nečuvenog događaja, najpre jedno vrlo kratko podsećanje.

Prvo su Noletu zamerali na aerodromu da nije imao valjanu dokumentaciju za ulazak u Australiju. Tu tvrdnju je on na sudu oborio, ali je pet dana kasnije pomenuti ministar Hok iskoristio pravo koje mu zakon daje da on lično nekome oduzme vizu ako tog nekoga proceni kao osobu koja ugrožava zdravlje, bezbednost i/ili red u Australiji.

Imajući u vidu da australijski ministar za imigracije, prosto, po Zakonu o imigracijama, može za bilo kog stranca da donese takvu odluku, Savezni sud se baš i nije proslavio jurnjavom za pravdom, već je prosto ocenjivao "da li je takva odluka u skladu sa zakonom", dok je na insistiranja Đokovićevih advokata pokušano da se utvrdi da li je, ili nije, ministar naveo dovoljno razumna opravdanja za takvu odluku.

Pošto je pomenuti zakon stvarno takav da ministar može po ličnom nahođenju da proteruje koga želi, ishod suđenja je bio kakav je bio. Međutim, u jednom trenutku se tokom tog višečasovnog sučeljavanja dva pravnička stava desio i skandal.

Pravni zastupnik ministra Hoka Stiven Lojd obrazlagao je zašto je došlo do oduzimanja vize i usput navodio i neke neistine (poput "lošeg uticaja Đokovića", koji se ogleda i u tome "da se u njegovoj zemlji manje od polovine stanovništva vakcinisalo"). A onda je usledila i neverovatna tvrdnja pravnog zastupnika ministra Hoka.

U jednom trenutku je izgovorio sledeći argument zbog kog Đokovića treba proterati, odnosno zbog čega je on opasan za red u Australiji:

- Pojedine grupe koje se protive vakcinaciji čak smatraju Đokovića herojem, ili ikonom slobodnog izbora! Eto, to su neki od detalja zbog kojih je ministar Hok i doneo odluku o oduzimanju vize.

Imajući u vidu da je suđenje bilo višesatno, a da je svetsku javnost više zanimala Đokovićeva odbrana, nego (od ranije poznati) stavovi ministra, mnogima je promakla ova tvrdnja, ali... iako je već tri dana proteklo od suđenja, upravo pomenuta rečenica počela je da se probija širom sveta, putem interneta.

Objavio ju je australijski ABC...

Lawyer in the Novak Djokovic case was concerned he has become an “icon of free choice” https://t.co/pFrAazqolc pic.twitter.com/Kfx2ly4lDE — Chief Nerd (@TheChiefNerd) 16. јануар 2022.

... a onda su počeli da reaguju i mnogi drugi.

Oglasio se i američki teniser Tenis Sandgren, rečima:

- Kada "ikona slobodnog izbora" nije dobrodošla u zemlji zapadne civilizacije, onda znate da su stvari otišle dođavola.

You know when an “icon of free choice” isn’t welcome in a western country, things have gone batshit crazy — Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 16. јануар 2022.

Novinarka BBC radija Rene Henderkamp je ironično poručila

- Ne daj Bože da neko postane "ikona slobodnog izbora"...

God forbid someone becomes “an icon for free choice”….. pic.twitter.com/dSa97pqFD8 — Renee Hoenderkamp (@DrHoenderkamp) 16. јануар 2022.

Bilo je i onih drugih, koji su zbog ovakve argumentacije pravnika koji je na Saveznom sudu Australije zastupao stavove ministra za imigracije nazvali Australiju "zemljom koja podseća na fašističku Nemačku iz 1930-ih godina".

"Danger to Australian society" because he might become an "icon of free choice".

Australia has become like Fascist Germany of the 1930's. pic.twitter.com/c0nMAWftLn — Red Collie (@RedCollie1) 16. јануар 2022.

Bilo kako bilo, najbolji teniser sveta je zbog "opasnosti koje predstavlja za australijsko društvo" - proteran iz Australije...

