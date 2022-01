ĐOKOVIĆA KORISTILI KAO PARAVAN ZA SVOJU NESPOSOBNOST: Australiji preti KATASTROFA! Prodavnice prazne, radnici najavljuju štrajkove

Novak Đoković je u Melburnu preživeo haos, političari preko njega pokušali da se operu pred izbore.

Savezni izbori u Australiji su zakazani za 2022. godinu, a sudeći po rečima Australijanaca vlast je tamo pogubila sve konce početkom pandemije koronavirusa. Sve je kulminiralo krajem 2021. i početkom nove godine.

Nažalost, zbog toga je ispaštao Novak Đoković kojeg su političari iskoristili kako bi skrenuli pažnju sa činjenice da nisu sposobni za posao koji imaju. Više od 70.000 ljudi dnevno je pozitivno na korona virus, a širenje omikron soja izazvalo je haos pre svega u marketima gde su prazne police.

🗣 - 🇦🇺 # Australia Store shelves are empty due to chaos around the pandemic (omicron) 🤷‍♂️ Stores were even forced to restrict the sale of the most demanded goods - meat and ... toilet paper. No more packaging in one hand. ☝️ pic.twitter.com/trk8uoBjUx

SBS, australijski radio na srpskom jeziku, prenosi da je stanje alarmantno. Pojedine firme su zbog pravila o samoizolaciji ostale i bez polovine radnika, a najgore stanje je upravo u Viktoriji (država u kojoj je Melburn), kao i u Novom Južnom Velsu.

Da stvar bude gora, najavljeni su brojni štrajkovi radnika za slučaj da Vlada ekspresno ne odredi velike promene.

Deportacija - opasan presedan

SBS se bavio i odlukom Aleksa Hoka ministra za imigraciju da ukine vizu Đokoviću iako je prethodno sud odlučio da srpskom teniseru omogući ostanak u zemlji.

Alijansa advokata Australije smatra da je deportovanje Đokovića opasan presedan.

OPINION | THE IRON FIST DOWN UNDER



What is so sinister about the tennis star's case is that he was being held out as a threat to Australia due his personal actions and views, writes Greg Barns.https://t.co/TP9hyP8l2l