NEMAČKA TENISERKA SRPSKOG POREKLA PODRŽALA ĐOKOVIĆA: U autorskom tekstu za nedeljnik Cajt istakla da se sport sve više politizuje

Podele oko Novaka Đokovića čak i u teniskom svetu sve su izraženije: jedni misle da je Novak bahati egoman, koji je sam kriv za sve, jer neće da se vakciniše, dok ga druga strana predstavlja kao žrtvu i politički simbol, na kojem treniraju strogoću.

Nemačka teniserka našeg porekla Andrea Petković, tim povodom, napisala je autorski tekst iz Melburna za nemački nedeljnik "Cajt". Pokušala je da objasni šta Novak oseća, a onda je i uporedila sebe sa njim.

"Novak i ja smo isto godište, 1987. Moja poslednja dva meseca apsolutnog odricanja, za Novaka su istih takvih 20 godina. Kada posle dve nedelje teškog treninga poželim da popijem pivo, onda to i uradim. Novak ne. Kada jednom nedeljno odem u kafe, da bi kratko boravila u svetu koji se ne sastoji isključivo od belih linija i zvuka udarca reketa o tenisku lopticu, onda mi samo svaki drugi put pođe za rukom da ne naručim kolač. Koliko ja znam, Novak je nešto slatko pojeo poslednji put u jednom srpskom restoranu, to su bile palačinke sa medom bez glutena. Znam to tačno, jer sam bila tu i pitala sam se još tada šta sve sme satira.

Uprkos tome: kada Novak pazi na to šta unosi u telo, za mene je to mnogo verodostojnije od one devojke koja mi u Njujorku pred restoranom brze hrane sa burgerima objašnjava da neće da se vakciniše jer ne želi da u svoje telo ’unosi toksične stvari’. A pri tome je još s uživanjem povukla dim iz cigarete koju je sama smotala.

Pošto to znam o Novaku, pitam se da li on zbog sveta oseća stid ili gnev. Ili oboje. Tako, kao ja. Samo što sam ja svoju nagradu očekivala posle dva meseca i bila sam besna na svet zbog izuzetno loše odigranog meča. Dok Novak posle 18 godina perfektnog ponašanja (možda) očekuje nagradu i posle izbacivanja iz Australije (možda) oseća gnev prema svetu. U svakom slučaju u svojoj izjavi nakon svega on je govorio o razočarenju.

Ni jedno ni drugo nije racionalno. Novak se mogao vakcinisati. Ja sam mogla igrati bolje. Ali kada bi čovek bio samo racionalno biće onda ne bismo imali ekonomske krize, ili samo one manje, ne bismo imali klimatske katastrofe ili barem one koje je lako savladati".

Na samom kraju istakla je da će Novak svakako oboriti rekord po osvojenim titulama na grend slemovima, ali i da se sport sve više politizuje, te da postoje bitne teme na koje je ova neprijatnost ukazala.

"Novak će oboriti rekord u broju osvojenih grend slem turnira, sa ili bez Melburna. Australijan open biće i dalje održavan. Australija će se i dalje držati svog strogog imigracionog zakona. Šta smo naučili u svemu tome? Možda, da se sport sve više politizuje, jer je lakše da energiju usmerimo na simbole, nego na realne, bolne stvari. Naime, o izbeglicama koji u deportacionom hotelu katkad deset godina čekaju novosti, do sada nisam pročitala belosvetske komentare", napisala je Petković.

Andrea pored teniske karijere gaji afinitete prema novinarstvu i književnosti. Rođena je 1987. godine u Tuzli, a živi u Nemačkoj. Godine 2020. je u nemačkoj izdavačkoj kući "KiWi" objavila pripovetke pod nazivom "Između slave i časti leži noć".

Andrea Petković renutno je 73. teniserka na WTA listi.

