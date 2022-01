ZLATNI DEČKO STIŽE U BEOGRAD: Olimpijski šampion u skoku u dalj Grk Tentoglou dolazi u Srbiju

Kolevka Olimpijskih igara ne odstupa od tradicije, od rađanja šampiona u najstarijem sportu na svetu, atletici.

Grčka se danas ponosi zlatnim olimpijcem i to u atletskoj disciplini koja je bila sastavni deo antičkih igara koje su temelj svih današnjih šampionata, u skoku udalj. Šarmantni 24 – godišnji Miltiadis "Miltos" Tentoglou sa razlogom nosi epitet „zlatni“ jer je za kratko vreme nanizao brojna najsjajnija odličja, kako sa prvenstava Starog kontinenta (čak šesto u dosadašnjoj karijeri) tako i sa Olimpijskih igara koje je pokorio u Tokiju 2021. skokom od 8,41 m, dok je njegov lični rekord 8,60 metara.

Tentoglou je osvojio titulu prvaka Evrope tri puta uzastopno: na Evropskom prvenstvu 2018, Evropskom prvenstvu u dvorani 2019. i 2021. Učestvovao je na Svetskom omladinskom prvenstvu u atletici 2015, osvojio srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu do 20 godina IAAF 2016. U istoriji zapisan je kao najmlađi Grk koji je osvojio vrh Evropskog prvenstva u muškoj kategoriji.

Aktuelni olimpijski šampion Miltiadis takmičarsku 2022. startuje sa vrha svetske rang liste Svetske atletske federacije. Najvažniji zadatak za ovog mladog i izuzetnog atletu biće Svetsko dvoransko prvenstvo koje će biti održano u Beogradu od 18. do 20. marta. Srpska sportska lepotica Arena ugostiće brojne i aktuelne super zvezde kraljice sportova tokom ove planetarne smotre najboljih atletičara, među njima jedna od najvećih će svakako biti i mladi zlatni Grk. Tentoglou je već imao priliku da se takmiči u Beogradu 2017. sada sa velikim zadovoljstvom najavljuje novi dolazak u srpsku prestonicu koja mu može doneti ostvarenje sna, da nakon svih zlata koje je do sada osvojio na listu upiše i svetsko.

“Moje jedino takmičenje u Beogradu do sada je bilo na Balkanskom prvenstvu u dvorani u 2017, gde sam osvojio četvrto mesto skokom od 7.48 metara. Od tada nisam bio u Srbiji, ali sada planiram da se takmičim na “Belgrade indoor meeting-u” i nakon toga ću ostati u Beogradu i pripremiti se za Svetsko prvenstvo. Svestan sam da se srpski organizatori trude da spreme najbolje moguće takmičenje za nas, i nadam se da će i gledaoci moći da nas podrže uživo tokom svetskog šampionata”.

Sezona 2021. Bila je izuzetna za grčko atletsko zlato, osvojili ste zlatnu olimpijsku medalju. Da li ste sada podigli prag očekivanja za sebe u budućnosti, hoće li vas sada svi smatrati favoritom na narednim takmičenjima?

“Kao i uvek veoma sam fokusiran na moje rezultate i na svakom takmičenju trudim se da dam sve od sebe i da dobijem najbolje rezultate. Svestan sam da su očekivanja od mene možda sada velika, ali ne obraćam pažnju puno na mišljenja drugih ili šta pričaju. Moj trener i ja se trudimo da stalno poboljšamo moju tehniku i da ne pričamo o očekivanjima i favoritima, samo želimo da skočimo daleko. Osvajanje medalje mi je uvek u mislima na svakom takmičenju”.

Za kraj najbolji skakač u dalj na svetu otkrio nam ko je “kriv” za njegov poziv atletičara.

“Igrom subine počeo sam da se bavim atletikom sa 15 godina, kada me je prethodni trener video da izvodim neke parkour vežbe, na ulicama mog rodnog kraja i pitao me da idem do stadiona da treniram sa njim. Vremenom bio sam sve bolji i bolji i već sa 18. godina bio sam profesionalni sportista” – rekao je zlatni Grk Tentoglou.