JEDNOG SRBINA OTERALI, DRUGI ĆE DA OSVOJI AUSTRALIJU! Zapanjujuća izjava bivšeg selektora!

Bogdan Obradović je svojevremeno kao sedamnaestogodišnjaka pozvao Miomira Kecmanovića u nacionalni tim, zapazivši njegov veliki potencijal.

Bivši selektor teniske reprezentacije Srbije Bogdan Obradović bio je gost beogradske redakcije srpskog Sputnjika, gde se osvrnuo na veliki uspeh Miomira Kecmanovića na Australijan Openu. Naravno, nezaobilazna tema je bila i deportacija iz Australije Novaka Đokovića, iako je Obradović prethodno pre konačnog epiloga tvrdio da će najbolji teniser sveta sigurno učestvovati na prvom grend slem turniru!.

- Oterali ste jednog Srbina, drugi će sada da osvoji Australijan open - istakao je Obradović, povlačeći paralelu između deportacije Novaka Đokovića i dobrih rezultata Miomira Kecmanovića.

Ova zapanjujuća izjava Obradovića odmah je naišla na mnogobrojne reakcije.

- Novak je svu energiju svoje ljubavi dao Miši i on to nosi u svom srcu. Nosi tu energiju i on će da osvoji turnir - kategorićan je Bogdan Obradović.

Kecmanović je ostvario najbolji rezultat na jednom grend slemu, stigao je do četvrte runde gde ga čeka Gael Monfis, koji je po kladionicama apsolutni favorit u tom meču. Kecmanović je prvo eliminisao lakog luzera Salvatorea Karuza, a potom Tomija Pola i Lorenca Sonega.

- Obukao je Noletovu opremu, jer je trebalo da igra protiv njega. Miša je ušao u svlačionicu i Nole je tu ostavio stvari. Miša je obukao Novakovo junačko odelo. On sad ima tu odoru srpskog ratnika i viteza, ja ga takvog vidim. On sad momak pobeđuje, igra i za Noleta i on će da ide do finala - rekao je nekadašnji selektor teniske reprezentacije Srbije koja je 2010. godine osvojila Dejvis kup.