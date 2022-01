HAOS U MELBURNU! HILJADE LJUDI PROTESTUJE ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA: Poruka i Australijan openu - Ovo je sve POLITIKA (VIDEO)

Australijske vlasti deportovale su Novaka Đokovića iz zemlje sa namerom da poprave svoj imidž među građanima. Ipak, čini se da su izazvali potpuno suprotnu reakciju.

Federalni sud potvrdio je odluku ministra za imigracije Aleksa Hoka da se Novaku ukine viza, sve pod izgovorom da bi njegov stav o vakinaciji mogao negativno da utiče na narod Australije, odnosno da bi mogao da kreira mišljenje suprotno onom koje propagira vlada ove zemlje.

Australijski političari su Đokovićev nevakcinalni status iskoristili da mu prilepe etiketu “opasnosti“, međutim narod ove države je očigledno shvatio da je posredi najobičnija politička igra, koja se prelomila preko leđa jednog sportiste.

Svega nekoliko dana nakon što je Đoković deportovan iz Australije, u Melburnu su otpočeli masovni protesti protiv skandaloznih odluka australijski političara, koje su donošene mesecima unazad.

#AUSTRALIANCLOSED: The sweltering heat didn't stop Victorians from taking to the streets again for the #Melbourneprotest as part of the Worldwide Freedom Rally.@OzraeliAvi's full report: https://t.co/8F1vO5X3kZ



SHOP: https://t.co/kpdWkoumpW pic.twitter.com/M7B96e6xfk