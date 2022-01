LUDILO U MELBURNU! Hiljade ljudi protestuje zbog Novaka! Pogledajte šta se dešava! (VIDEO)

Žitelji Melburna izašli su na ulice ogorčeni na skandalozne odluke Vlade Australije i države Viktorija, a vezane za kovid. Više desetina hiljada ljudi otvoreno je protestovalo i klicalo Novaku Đokoviću, kojeg su proglasili za glas razuma i čoveka koji im je otvorio oči da shvate, da ih političari već godinama drže u kavezu.

Ogorčeni ljudi svih životnih dobi šetali su ulicama Melburna, a skup je završen ispred zgrade Vlade države Viktorija. Događaj nisu pratile velike TV stanice, već uglavnom mediji koji mogu da se prate na društvenim mrežama. Naravno, jedno od pitanja za sve demonstrante bio je Novak Đoković i njegova deportacija.

- Došao je ovde sa samo jednim razlogom, da igra tenis, uživa u lepom vremenu. Nije želeo ništa drugo. Mislim da nije bio opasnost za bilo koga ovde u Australiji. Nije bio pretnja! Sve je to bila politika, nema to veze sa medicinom. Nije on ugrožavao bilo koga, niti je mogao da menja mišljenje ljudi - rekao je jedan od demonstranata za TV "Rebel news".

