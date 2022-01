KAKVO LICEMERJE AUSTRALIJE! Novaku ZABRANILI pravo na stav, a njihove sportiste GURAJU da se bave politikom u TUĐOJ zemlji!

Naime, kako se bliži početak Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje se održavaju od 4. do 20. februara, australijski ministar sporta Ričard Kolbek pozvao je sportiste svoje zemlje da tamo, u tuđoj zemlji, slobodno izražavaju političke stavove.

Licemerno ponašanje Kolbeka dešava se samo sedam dana nakon što je zbog ličnih stavova, o slobodi izbora, Novak Đoković proteran iz te iste Australije

Ali, to kakav stav je Australija imala prema najboljem sportisti sveta, očigledno ne važi za njene stavove prema sopstvenim sportistima koji kreću u Kinu.

Sve je počelo kada je Jang Šu, zamenik direktora za međunarodne odnose u pekinškom organizacionom komitetu ZOI2022 na konferenciji za štampu istakao sledeće:

- Sve što učesnici Igara budu govorili a što je u olimpijskom duhu, to će svakako biti omogućeno i pravo na to biće sačuvano. Ali, izražavanje stavova koji su protivni olimpijskom duhu, a naročito izražavanje stavova protivnih kineskom zakonu i propisima, biće predmet određenih kažnjavanja, istakao je Šu, dodajući "da je politizacija sporta protivna Olimpijskoj povelji". komitetu ZOI2022, na konferenciji za štampu.

AustralijskI ministar sporta, Ričarda Kolbeka reagovao je sledećom izjavom

- Međunarodni olimpijski komitet je jasno stavio do znanja da svi sportisti imaju pravo na političko mišljenje i slobodu da ga izraze kroz društvene mreže i intervjue za medije. A ako neko preti australijskim sportistima zbog onoga što će pričati, to nas sve veoma zabrinjava i naravno da uopšte u tome nema podršku australijske vlade, rekao je Kolbek, pozvavši sve australijske sportiste da u Pekingu slobodno izražavaju političke stavove.

Exclusive: Australian athletes should be free to express their political opinions at next month’s Beijing Winter Olympics, Sports Minister Richard Colbeck says | @ErykBagshaw https://t.co/99oLxq9DtC