HRVATI HTELI DA BIJU KIRJOSA NAKON BOLNOG PORAZA: Haos u svlačionici posle meča, Nik otkrio detalje!

Interesantna stvar dogodila se dan ranije kada su u drugom kolu izbacili prve nosioce iz Hrvatske, Matu Pavića i Nikolu Mektića. Kirjos je na Tviteru objavio da je došlo do malog incidenta u svlačionici zbog toga što je on tokom poena, pogodio jednog od hrvatskih igrača lopticom u telo.

Things got HEATED in the locker room after Nick Kyrgios and Thanasi Kokkinakis' doubles win 😳 Grothy got the inside word 🌶️#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/iD26iHnUW1