LEGENDARNA TENISERKA OBJAVILA SJAJAN VIDEO O NOVAKU! Evertova: OVO JE DRUGA STRANA, KOJU LJUDI MORAJU DA VIDE! (VIDEO)

Od deportacije iz Australije po odluci tamošnjeg Federalnog suda, Novak Đoković je svetska tema broj jedan. Australijanci i dalje diskutuju o njegovom slučaju na svim lokalnim televizijama, a oko svega su se oglasili i brojni sportisti putem društvenih mreža.

Poslednja u nizu koja je to učinila je teniska legenda, Kris Evert koja je rešila da pokaže svetu pravo lice najboljeg tenisera planete u ovom trenutku. U njemu se govori o svemu što je radio za brojne zemlje tokom pandemije korone.

The other side people need to see…👍👏 https://t.co/30629C7dGl