AMERIKANKA POTVRDILA! Ozbiljan skandal, Nadalu organizatori nameštaju termine?

Dolazi mlada generacija tenisera i nema nameru da ćuti!

Zagrmeo je Kanađanin Denis Šapovalom, koji je u četvrtfinalu Melnurna poražen sa 3:2, optužio Nadala da je povašćen a sudiju da je korumpiran.

Španac će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Mateo Beretini - Gael Monfis, ajverovatnije će opet igrati u dnevnom terminu.

Nadalovi je na ovogodišnjem Australijan openu samo jedan meč igrao u noćnom terminu, iako je najveća zvezda, te je za njih logično rezervisan noćni termin. Ali, Nadal i noć su na "vi" u Melburnu. Zato i ne čudi što je sem meča protiv Karena Kačanova sve ostale, uključujući i meč protiv Denisa Šapovalova igrao u dnevnom terminu.

Nadal voli da igra na suncu, ne smeta mu toplo vreme i manje vlage, jer loptica više odskače, što je idealno za njegov stil igre i top spin. Nije malo onih koji smatraju da mu organizatori zbog toga daju da igra u dnevnom terminu.

Istakla je to i novinarka ESPN-a Kris Mekendri. Pokazala je i statistiku sa poslednjih pet Nadalovih poraza na Australijan openu i svi su došli u noćnom terminu. Pobeđivali su ga Federer, Čilić, Đoković, Tim i Cicipas, dva puta je to bilo u finalima, a tri puta u četvrtfinalima.

Team noted Nadal likes dayside heat / ball jumps off the court. He’s lost at night last 5 Aus Opens

2021 - l. to Tsitsipas in QFs (night)

2020 - l. to Thiem in QFs (night)

2019 - l. to Djokovic in F (night)

2018 - l. to Cilic in QFs (night)

2017 - l. to Federer in F (night)