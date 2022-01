OGLASIO SE ČUVAR NOVAKOVOG TRONA! Evo kakvu je poruku poslao Mateo Beretini pred meč sa Nadalom!

Italijan među četiri najbolja na prvom grend slemu u sezoni.

Mateo Beretini je pobedom nad Gaelom Monfisom postao prvi Italijan u polufinalu u Australijan Opena, a u sredu, može da se dogodi da isto izbori i njegov sunarodnjak Jani Siner sa Stefanosom Cicipasom

- Osećaj je neverovatan, nadam se da će i Janik, sutra biti drugi Italijan u polufinalu. Zaista sam srećan, bila je to velika borba sa Gaelom, sjajan meč, mnogo emocija. Mislio sam da ga imam u ruci u trećem setu, ali odjednom sam se našao u petom setu - izjavio je Italijan u intervjuu na terenu sa Semom Grotom.

Sa Nadalom je igrao samo jednom, u polufinalu US Opena 2019. godine.

- Bio je to težak meč za mene, osvojio je turnir posle toga. Bilo mi je to prvo polufinale na slemu, nisam znao šta da očekujem. Siguran sam da će to sada biti velika bitka - poručio je Beretini.

Podsetimo, ukoliko Mateo Beretini pobedi Rafael Nadala u polufinalu grend slema, Španac neće biti u mogućno sti da pretekne Novaka Đokovića po broju osvojenih grend slem titula.

Trenutno, Novak Đoković, Rafael Nadal I Rodžer Federer imaju po 20. osvojenih grend slem titula, ipak "Bik sa Majorke" je jedini predstavnik velike trojke koji se takmiči na Otvorenom prevenstvu Australije.

