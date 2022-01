ŠTA SE DEŠAVA SA MEDVEDEVOM? Rus šokirao sve u Melburnu, ovakvo ponašanje se ne viđa na teniskom terenu (VIDEO)

Drugi teniser sveta Danil Medvedev vodi veliku bitku za plasman u polufinale Australijan opena.

Rus je bio neprepozntatljiv u prva dva seta protiv Feliksa Ožea-Alijasima, a sam Kanađanin je imao velike zasluge za to.

Ože-Alijasim je osvojio oba seta zasluženo, odlično je igrao i ozbiljno nervirao Medvedeva koji je u jednom trenutku, čini se, povukao očajnički potez.

Pošto nije imao rešenje za igru protivnika, pokušao je da ga zbuni i dekocentriše.

To je uradio na nesvakidašnji način, a pitanje je da li je neko pre njega ovako pokušao da osvoji poen.

Pogledajte sami kako je to izgledalo.

Medvedev trying anything now. #AusOpen pic.twitter.com/i2m16ZqT48