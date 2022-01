MEDVEDEV PONOVIO NA KONFERENCIJI DA GA JE ĐOKOVIĆ INSPIRISAO: Imao je poruku i za one koji su negodovali na pomen Novaka! VIDEO

Trenutno drugi teniser sveta je Džimu Kurijeru na terenu poručio da je rekao sebi ‘Šta bi Novak uradio’.

Isto to Rus je ponovio i na konferenciji za medije.

"Pomislio sam šta bi najbolji teniseri sveta uradili da su na mom mestu. Ja sam takođe u njihovom društvu, ali još mlad i daleko od njih po Grend slem titulama. I kako sam skoro bio gotov, rekao sam sebi "samo budi kao Novak, pokaži mu da si bolji". Nije radilo svaki put, on je imao i meč loptu, ja sam pogodio prvi servis, mogao sam da promašim, da napravim duplu grešku i onda ne bi radilo i verovatno ne bih ni rekao ovo, ali ovoga puta je radilo", poručio je Medvedev.

Daniil Medvedev’s press conferences are GOLD ! 😉

On Eurosport #AusOpen

Live now https://t.co/earNW77fEK pic.twitter.com/Wd23nFge75