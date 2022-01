ZA KOGA SAD NAVIJATI NA AUSTRALIAN OPENU? Šta je dobro za Đokovića, a šta ne - četiri scenarija u igri

Australian open na kome ne učestvuje devetostruki šampion Novak Đoković bliži se kraju. U polufinale su se plasirali Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Rafael Nadal i Mateo Beretini.

Najbolji teniser sveta je deportovan i na taj način mu je onemogućeno da proba da rekordni 10. put slavi u Melburnu i po ko zna koji put ispiše istoriju "belog sporta".

Bez obzira na to što Đoković ne učestvuje na prvom grend slemu, turnir je opravdao očekivanja, pošto su se u završnicu plasirala četiri igrača iz Top 10.

Sigurno je da ljubitelje tenisa, a pre svega Novakove navijače zanima koji scenario bi bio najgori, odnosno najbolji po Srbina. I, evo kako stvari stoje:

1. Titula za Nadala

Najmanje dobro bi bilo da se trofeja domogne Rafael Nadal. Španac bi u slučaju titule došao do 21. grend slema i tako bi pretekao Đokovića i Federera (obojica imaju po 20). Treba reći i da je sledeći veliki turnir Rolan Garos.

Novak tamo treba da brani trofej, ali dobro je poznato da se "bik sa Majorke" u Parizu oseća kao u svojoj kući - slavio je osvajanje pehara čak 13 puta. Nema dileme da bi za Španca eventualna pobeda u Melburnu bila veliki zamajac za njegov najuspešniji turnir, ali i nastavak sezone.

2. Trofej u rukama Medvedeva

Druga ne baš idealna situacija je ta da u Australiji slavi Danil Medvedev. Rus bi tako izbio na čelo teniskog karavana.

No, ne bi se to desilo odmah po okončanju prvog grend slema već 21. februara. To će se dogoditi ako 25-godišnji Moskovljanin u međuvremenu osvoji Roterdam ili Rio de Žaneiro. A ako odluči da ne igra ništa posle eventualne AO-titule, mogao bi da prestigne Novaka 28 februara.

Ipak, Novaku nije toliko važna čelna pozicija na ATP listi koliko grend slem titule. Ali, sigurno da za Srbina ne bi bilo zgoreg da pretekne Štefi Graf apsolutnu rekorderku po ovom parametru, koja ima 377 nedelja na prvom mestu, dok je Đoković trenutno na 357 nedelja.

3. Cicipas ide do kraja

Jedan od dobrih scenarija za svetskog broja jedan bio bi taj da do trofeja na Ozi openu stignu Stefanos Cicipas ili Mateo Beretini. U slučaju da Grk to uradi, Nole bi ostao prvi na svetu, ali što je još važnije i dalje bi bio izjednačen sa dvojicom najvećih rivala po broju grend slem titula.

4. Beretini pokorava Melburn

Posebno bi dobro bilo da slavi Italijan, jer bi i u slučaju titule bio daleko da ugrozi prvo mesto srpskom asu, a treba reći i da brani veliki broj poena na Vimbldonu, gde je prošle godine igrao finale.

Kao i u slučaju trijumfa Cicipasa, Nole bi ostao izjednačen sa Rafom i Rodžerom po broj grend slem pehara, a pritom mu Medvedev ne bi baš "disao za vratom" na ATP listi.

Podsetimo, u polufinalu Australijan open sastaju se Rafael Nadal - Mateo Beretini, odnosno Danil Medvedev - Stefanos Cicipas.

Autor: