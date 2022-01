'ĐOKOVIĆA MNOGI VIDE KAO DART VEJDERA': Mekinro objasnio zašto je LIČNOST potrebna tenisu!

"Ono što su oni učinili je izvan pameti, kao da su sa druge planete".

Teniska legenda Džon Mekinro smatra da je za ovaj sport od presudne važnosti da se pojave novi momci jakog karaktera, koji će zameniti veliku trojku koju čine Novak Đoković, Rodžer Federer i Rafael Nadal.

Mekinro je posebno apostrofirao Nika Kirjosa, koji se plasirao u finale Australijan opena u dublu.

- Tenis ima potrebu za zanimljivim ličnostima. Bez obzira na to da li mislite da je on loš momak… Neki ljudi misle i da je Đoković poput Darta Vejdera, a svi vole Federera. Nije kao u timskim sportovima, gde navijate za ekipu iz svog grada ili svoju zemlju. Potrebno je da igrači pokažu svoju ličnost. Nadam se da će Nik iskoristiti iskustvo u dublu na sličan način na koji sam ja to radio. Osećam da dubl može da vas napravi boljim igračem u singlu. Nema dileme da je on taj koji zadovoljava publiku. Voleo bih da vidim taj napor kod Nika na terenu češće i u singlu - kaže Mekinro.

Vreme je, kaže Amerikanac, da se pojave novi momci.

- Poslednjih 10 ili 15 godina je bilo prilično teško ne fokusirati se na ta tri momka. Ono što su uradili je neverovatno. Osvojili su po 20 grend slemova. To je zadivljujuće. Oni su legende, a igraju u isto vreme. Ali tenise treba da se osvrne i na druge momke. Nadam se da će Nik biti jedan od momaka koji će biti u fokusu. U međuvremenu, tu je Medvedev. Dopada mi se on, drugačiji je. Kao majstor šaha - poručuje Mekinro.