POVRATAK VUKA! Misterija amajlije koju Đoković nosi oko vrata

Đoković je uslikan na teniskim terenima na Dorćolu kako izlazi iz svog automobila i ulazi u sportski kompleks. Pažnju privlači lančić oko vrata srpskog asa, a još više amajlija na njemu.

Radi se o liku vuka, drevnog srpskog simbola snage, izdržljivosti, slobode i istrajnosti, a upravo te četiri reči ispisane su na amajliji koju Nole nosi oko vrata!

Već duže vreme Đoković se povezuje s ovom veoma posebnom divljom životinjom, inače mitskim simbolom srpskog naroda. Vuk je sinonim za inteligenciju, moć, hrabrost, pobedu. On nikoga ne sluša i nikome ne služi - kao što je Nole pokazao i nedavno, boreći se za svoja prava u Australiji.

- Odrastao sam u teško vreme za moju zemlju, ali neuspeh nikada nije bio opcija ni za mene ni za moju porodicu i uvek smo pronalazili način da preživimo. To je ojačalo moj karakter i deo toga dolazi što sam mnogo vremena proveo trenirajući s vukovima i ovo je energija vukova - rekao je jednom prilikom Đoković.

