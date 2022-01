NADAL U SUZAMA! PLAKAO KAO MALO DETE: Slomile ga emocije (VIDEO)

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je danas u prvom polufinalu pobedio Italijana Matea Beretinija sa 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Španac nije mogao da kontroliše emocije posle trijumfa nad Italijanom, potpuno se slomio, nije mogao da zaustavi suze.

Nakon meča je priznao da nije mogao ni da pomisli da će 2022. godine dobiti još jednu šansu da podigne trofej u Melburnu.

"Pre mesec i po dana nisam znao da li će moći da igram tenis... Dakle, samo sam želeo da uživam i dam sve od sebe", rekao je Nadal posle meča.

Podsetimo, Nadal je prošle sezone imao ozbiljnih problema sa povredom stopala i njegova karijera bila je pod velikim znakom pitanja. Međutim, oporavio se i vratio u velikom stilu.

What it means to be back in an #AusOpen final 💙@RafaelNadal • #AO2022 pic.twitter.com/OF29zQkF9i